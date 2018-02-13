Burdur Valisi Şerif Yılmaz, “Gerek ilimizde gerek ülkemizdeki verilere bakınca su ile ilgili kısıtlamalar olacak” dedi.Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında Burdur İli Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 1. Dönem Toplantısı yapıldı. Burdur İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yılmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, bölge müdürleri, daire müdürleri, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantıda Vali Yılmaz, “Ülke olarak coğrafi bölge olarak suyumuz var. Ancak yeterli suyu olmayan bir bölgedeyiz. Suyu da en iyi şekilde hem muhafazasını sağlamamız, hem de iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgilide önümüzdeki süreçte gerek ilimizde gerek ülkemizdeki verilere bakınca su ile ilgili kısıtlamalar olacak. O nedenle suyu kullanırken bir yandan da hem muhafazası sağlamamız gerekiyor. Sulamalarla ilgili düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Bir takım tedbirleri almamız gerekecek. Tüm Bunlarla ilgilide konuları toplantı içerisinde paylaşmış olacağız. İnşallah toplantıda alacağımız kararlar ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olur” dedi.Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.