Vali Yılmaz’a "Yılın Pozitif Valisi" ödülüBurdur Valisi Şerif Yılmaz, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen "RADEV 9.Artı Ödülleri" töreninde "Yılın Pozitif Valisi" ödülüne layık görüldü.Radyo Evi Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Negatifi Pozitife Çevirenler RADEV Artı Ödülleri” töreni Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlendi. Vali Şerif Yılmaz’ın "Yılın Pozitif Valisi" ödülüne layık görüldüğü törende çeşitli kategorilerde bürokratlar, kurumlar, çeşitli meslek gruplarından kişiler yılın pozitifleri olarak RADEV Artı Ödülüne layık görüldüler. Ödül töreninde Yılın Pozitif Radyo Dostu Ödülüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yılın Pozitif Bürokratı Ödülüne PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Yılın Pozitif Kurumu Ödülüne AFAD, Yılın Pozitif Belediye Başkanı Ödülüne Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Yılın Pozitif Radyo Yöneticisi Ödülüne TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakale layık görüldü.Daha bir çok kategoride ödülün verildiği törende RADEV Başkanı Yusuf Erbaş katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.