Vali Şıldık’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Vali Hasan Şıldak, Ramazan bayramının ilk gününde huzurevi, çocuk evi, hastane, emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretlerde Vali Şıldak’a Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç eşlik etti.





Şehit Hikmet Zengin’in annesine ziyaret





Bayram ziyaretine Burdur Devlet Hastanesi’yle başlayan Vali Hasan Şıldak, hastalar, hasta yakınları ve nöbetçi personelin bayramını kutladı. Ziyaretler sırasında çocuk servisinde yatan çocuklara oyuncak hediye etti ve Güneyyala Köyün’den Şehit Hikmet Zengin’in annesi Ayşe Zengin’i de ziyaret ederek bayramını kutladı, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Vali Şıldak, bir süre huzur evi sakinleri ile sohbet etti. Daha sonra Çocuk Evi’ne geçen Vali çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu ve çocukların kendisinden bir istekleri olup olmadığını sordu ve kapısının çocuklara her zaman açık olduğunu söyledi.