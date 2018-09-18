Vali Şıldak'tan, yeni eğitim-öğretim yılı açıklaması





Burdur’un ‘Eğitimde marka kent’ olarak anıldığını belirten Vali Hasan Şıldak, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Burdur'un ‘Eğitimde marka kent' olarak anıldığını belirten Vali Hasan Şıldak, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu. Vali Şıldak, “İlimizdeki eğitim kalitesini daha ileriye taşımak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, 2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla açıklamada bulundu. Burdur'un ‘Eğitimde marka kent' olarak anıldığını belirten Şıldak, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı bir yıl temennisinde bulunan Vali Şıldak, “Okula yeni başlayan, uzun bir tatilin ardından okullarına dönecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle 2018-2019 eğitim öğretim yılında idareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak ilimizdeki eğitim kalitesini daha ileriye taşımak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.





Öğrencilerin, derslerine gösterecekleri ilgi ve çalışma azminin geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacaklarını kaydeden Vali Hasan Şıldak şöyle konuştu:





“Velilerimizin, çocuklarımız için okullarımızla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmaları, öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ile kuracakları sağlıklı iletişim, öğrencilerimizin başarılarını daha da artıracaktır. İnanıyorum ki İlimiz eğitim alt yapısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı ve eğitim kadrosu ile geçmiş yıllarda elde ettiği başarıları yeni eğitim öğretim döneminde de devam ettirerek “Eğitim Kenti Burdur” olarak anılmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten bütün personelimiz ve sevgili öğrencilerimizin İlköğretim Haftasını kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum"