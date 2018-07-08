Vali Şıldak, " Yatırım planlamaları öncelikli ihtiyaçlara göre yapılmalı "

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı 5’inci birleşimine katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, il genelinde yatırım planlamalarının öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi.



Boşa geçirecek bir dakikaları olmadığını söyleyen Şıldak, yapılacak yatırımları doğru tespit edip kaynakları en optimal şekilde kullanacaklarını ifade etti.





“En doğru kararı oturup hep beraber vereceğiz”



Bütçe ve programın yapılması konusunda herkese görev düştüğünü ifade eden Vali Şıldak, “Yatırımların kamu kaynakları ile yapıldığını bilerek, harcanan her kuruşun aslında vatandaş olarak da cebimizden çıkan vergiler, devletimizin bütçesinden harcanan rakamlar olduğunu bilerek gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Talepler göz önüne alınarak, en doğru kararı oturup hep beraber vereceğiz. Bazen en doğru kararı almak zordur ama en önemlisi de budur. Doğru kararı verdikten sonra en çok ihtiyaç nerede, hangi sırayla yapılacak, hangi kaynaklar kullanılacak, bunu tespit ederek programın uygulamasında taviz verilmeden yatırımları hayata geçireceğiz” dedi.





“Birlikte çalışmayı önemseyen bir idareciyim”





İl Özel İdaresi’nin planlı ve programlı çalışması gereken bir teşkilat olduğuna vurgu yapan Şıldak, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız. Ben alanda hızlı çalışmayı ama aynı zamanda da verimli şartları oluşturmayı, birlikte çalışmayı önemseyen bir idareciyim. Bu manada geldiğimiz günden bu yana vermiş olduğumuz mesajlar birlik beraberlik ruhu içinde, hep birlikte hareket etme, hiç kimseyi dışlamadan, uyum sağlama ve devletin olması gereken nizamı içerisinde kurallara uyarak ama insanımızı da kucaklayarak, talepleri de sonuna kadar değerlendirerek en iyi hizmeti yapmak olacaktır.”