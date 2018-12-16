Burdur Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile Bucak İlçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumları ziyaret ederek özel çocuklarımızla bir araya geldi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile Bucak İlçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumları ziyaret ederek özel çocuklarımızla bir araya geldi.Programı kapsamında ilk olarak İsmail - Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Valimiz, burada yetkililerden bakım ve rehabilitasyon merkezinin fiziki yapısı ve sunulan hizmetle ilgili bilgi aldı.Yakından ilgilendiği özel çocuklarımız tarafından yapılan resim ve el sanatları çalışmalarını da inceleyen Vali Hasan Şıldak, daha sonra çocuklarımızla birlikte pasta kesti, masa tenisi oynadı.İdareci ve çalışanlarla da bir araya gelen Valimiz, özel çocuklarımızla yakından ilgilenmelerini isteyerek, her hangi bir ihtiyaç ve talepleri olmaları durumunda gereken desteği vereceğini ifade etti.Değişik vesilelerle, gerek düzenlenen programlarda, gerekse gerçekleştirdikleri ziyaretlerde toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye gayret gösteren Vali Hasan Şıldak, bugünde eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte umut evlerini ziyaret ederek, çocuklarımızın talep ve isteklerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.Personel ve yetkililerden çocuklarımızın başta eğitim durumları olmak üzere, günlük yaşantı ve yaptıkları aktivitelerle ilgili bilgi alan Valimiz, çocuklarımızla yakından ilgilenerek, hiç çekinmeden sıkıntı ve taleplerini dile getirebileceklerini ifade etti.Bir süre çocuklarımızla karşılıklı sohbet eden Valimiz, derslerine iyi çalışmalarını istedi. Personel ve idarecilere de çocuklarla yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.Vali Hasan Şıldak gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür V. Hasan Güven ve ilgili personel eşlik etti.