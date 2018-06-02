Vali Şıldak, muhtarlarla bir araya geldi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda biraraya geldi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Servet Olpak, ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.





Vali Şıldak, “Bizler çalışma sistemimiz ve yönetim anlayışı olarak her zaman aktif, devletimizin bize verdiği yetkileri görev alanımız içerisinde sonuna kadar kullanarak, Burdur’da hızlı ve verimli bir çalışma dönemi yaşamayı istiyoruz. Burada muhtarlarımızın bu çalışmada çok önemli rolü olacaktır. Muhtarlarımız köylerimizin yöneticileri, mahallelerimizin de temsilcileridir. Vatandaş ile bizim aramızda bir köprüdür. Bu manada muhtarlarımızla yakın bir çalışma ve iş birliği içerisinde olacağız. Gerek genel bütçemiz, gerekse özel idare bütçemiz ve köylere hizmet götürme birliğimiz vasıtasıyla köylerimizin alt yapısı başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak noktasında adeta seferberlik ilan edeceğiz” dedi.





Konuşmasının ardından muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Vali Hasan Şıldak, mahalle ve köylerle ilgili yapılan isteklerin en kısa zamanda incelenip değerlendirilerek ihtiyaçların giderilmesi yönünde adımların atılacağını ifade etti.