Vali Şıldak, ilk iftarı şehit yakını ve gazilerle yaptı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle buluştu.



Vali Şıldak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Avşar Han'da gerçekleştirilen iftarda yaptığı konuşmada, sağlık içinde bir ramazan ayını geçirmeyi temenni etti.



Son günlerde doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan şehit haberlerini geldiğini anımsatan Şıldak, "Şehitlerimiz, kanlarını bu vatana akıtarak bizim hür, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yaşamamızı sağlayan varlıklar. Onlar bizim kutsalımız." dedi.



Şıldak, vatan topraklarına yönelik tehdit ve taarruzun yine aktif olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"PKK terör örgütü masum yavrularımıza, askerlerimize saldırıyor, haince tuzaklar kuruyor ve onları şehadete erdiriyor. Yine FETÖ'nün de hiç bir zaman eli boş durmadığını, pusuda beklediğini söylememe gerek bile yok. Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin her köşesinde terörle mücadele ediyor. Ülkemizin her yerine yayılma gayreti içinde olan, varlığını sürdürmek için her fırsatı kollayan, her türlü işbirliği ve uluslararası desteği de almakta zorlanmayan güçlerle mücadele ediyoruz. Terör niye sona ermiyor sorusunun cevabı da şu olsa gerek. Bu topraklar o kadar değerli ki ve bu toprakların üzerinde yaşayan Türk milleti o kadar onurlu, asil bir millet ki boyun eğmiyor ve hedef olmaya bu yüzden devam ediyor. Milletimizin sizler gibi annelere, babalara ve kardeşlere sahip oluşu sayesinde bu topraklar varlığını Türk yurdu olarak devam ettiriyor."



İftara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı.



