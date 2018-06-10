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Vali Hasan Şıldak,yatırım incelemelerinde bulundu

Vali Hasan Şıldak,yatırım incelemelerinde bulundu
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Vali Hasan Şıldak,yatırım incelemelerinde bulundu
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını yerinde inceleyerek kurum yetkililerinden yatırımlarla ilgili bilgiler aldı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını inceledi.

Yatırım incelemelerine 3000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşaatı ile başlayan Vali Hasan Şıldak, yetkililerden inşaatın son durumuyla ilgili bilgi aldı. Şeker Fabrikası özelleştirilmeden önce devri yapılan 35 dönüm arazi içerisinde kalan futbol sahasını da yerinde gören Vali Şıldak, yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı, Gazi Atatürk Stadyumu, gençlik merkezi ve tenis kortlarını gezerek incelemelerine devam etti. Vali Hasan Şıldak, incelemeleri sırasında kendisine eşlik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve yetkili personelden Burdur’daki spor alt yapısı hakkında kapsamlı bilgiler aldı.


İncelemeleri yerinde yaptı
İncelemelerine Sağlık Bakanlığı yatırımları ile devam eden Vali Hasan Şıldak, yapımı tamamlanan Halk Sağlığı Kompleksi ve Bağlar Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayacak 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi binalarını yerinde görerek sağlık kurumlarının yöneticilerinden yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Şıldak’a incelemesi sırasında İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Sevinç Pehlivan Sütlü ve ilgili personel eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını yapımı tamamlanan Şirinevler Anaokulu Yemekhanesi ve Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu incelemeleriyle devam eden Vali Hasan Şıldak, yapımına kısa süre önce başlanan Burdur Anadolu İmamhatip Lisesi inşaatını da yerinde gördü.

Son olarak Öğretmenevini gezerek incelemelerde bulunan Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve ilgili personelden yatırımlar ve öğretmevi hakkında bilgiler aldı.
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ISPARTA HABER
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