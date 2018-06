Vali Hasan Şıldak, şehit aileleriyle bir araya geldi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Gölhisar ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, Gölhisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında buluştu. İftar programına, Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Hasan Güven katıldı.



Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar programında, dua okunmasıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Hasan Şıldak, “Hepiniz bizlerin çok değer verdiği, bizlere olan emanetin en güzel timsallerisiniz. Gerçekten de her ortamda her fırsatta sizlerle birlikte olmak bizleri gururlandırıyor. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde sizlerle iftar açmanın ve birlikte dua etmenin bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, devletimizin, bu milletin ayakta kalması ve bekası için sizlerin, yakınlarınızın ve çocuklarınızın gösterdiği fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.





Ülkenin bulunduğu coğrafi konum ve uluslararası konjonktürüyle her zaman değişik zaman ve ortamlarda çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Vali Şıldak sözlerini şöyle sürdürdü:





“İnanıyorum ki bizler içinde bulunduğumuz Ramazan ayında daha da pekiştirdiğimiz birlik beraberliğimiz ve birlikte hareket etme duygumuzla daha fazla kaynaşarak tüm bunların üstesinden geleceğiz. Bu birlikteliği de burada gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bizler kamu görevlileri olarak kendi aramızda bir uyumu ahengi yakaladığımızda bu uyum ve ahenk bütün ilçedeki insanlarımıza vatandaşlarımıza da yansıyor.”



Vali Hasan Şıldak, iftar programından sonra ilçeden ayrıldı.