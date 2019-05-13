Üniversiteli genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Burdur'da mart ayında iki otomobilin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Üniversite kavşağında meydana gelen kazanın MOBESE görüntülerinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması yer alıyor.



Görüntülerde, kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaralıları hastaneye götürdüğü görülüyor.



Burdur'da 13 Mar'ta Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin üniversite kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19), kaldırıldığı Isparta'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.



BURDUR (AA) -