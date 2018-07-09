Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesinde hasat zamanı

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy’de, Lisinia Doğa Projesi kapsamında Burdur Gölü’nün kurtarılması amacıyla hayata geçirilen Lavanta Deresi Projesi kapsamında ekilen lavantanın hasadına başlandı.





Bölgede tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalışma 2 bin 300 dekar olup bin 500 dekarı lavantadan oluşurken, bu yıl 3 yaşını dolduran 670 dekar alanın 370 dekar alanının hasadına başlandı.





Lavanta hasadına Burdur Valisi Hasan Şıldak,BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca,Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Saraç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan ve Lisinia çalışanları ve gönüllüleri katıldı. Lisinia Doğa Sorumlusu ve Proje Yürütücüsü Öztürk Sarıca, Vali Hasan Şıldak ve beraberindekilere Lavanta Deresi Projesi hakkında bilgi verdi.





"Kuru tarım"





Sarıca, Lisinia Doğa’ya bağlı olarak Lavanta Deresi Projesi’ni geliştirdiklerini bölgede tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalışmanın 2 bin 300 dekar olup, bin 500 dekarının lavantadan oluştuğunu belirtti.





Bu yıl 3 yaşını dolduran 670 dekar lavanta bahçelerinin hasadına kısım kısım başladıklarını ifade eden Öztürk Sarıca, " Kekik, ada çayı ve lavanta yetiştiriyoruz,melisa türleri de var. Ama bizim için önemli olan lavanta ürünü burada dereler akıyor ama biz su kullanmadan kuru tarım yapıyoruz. Bugün Salda’ya gelen tüm turlar buraya lavanta bahçelerine ve Lisinia’yı da ziyaret geliyorlar. Eko turizme önemli katkı sağlıyoruz."dedi.







Burdur’un tıbbi ürünler bakımından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, 1920’li yıllarda başlayan kekik yetiştiriciliğinin olduğunu belirterek, bundan 10 yıl önce bir kaç dekar olan lavanta bahçelerinin desteklemeleriyle bugün önemli bir noktaya geldiğini vurguladı.







"Burdur’un potansiyeli"





Vali Hasan Şıldak, Burdur’un lavanta ve süt üretiminde marka olduğunun altını çizerek, " Altınyayla ilçemizde ise kültür mantarı yetiştiriciliği Türkiye çapında iyi derecede potansiyele sahip. Bölgemizde ise lavanta bitkisini ilk kez burada gördüm.Lavanta bitkisi parfümeri de, sabun ve yağından faydalanabilinen bir bitki, burada yapılan faaliyetin yıldan yıla artarak devam ettiğini görmekteyiz. Lavanta Deresi Projesi’nin Türkiye’de tıbbi aromatik bitkilerle ilgili son zamanlarda başlatılan çalışmaların içerisinde örnek olduğunu görüyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler katma değer açısından kırsalda yaşayan vatandaşlar için en fazla gelir getirici ürünlerdendir"ifadelerine yer verdi.