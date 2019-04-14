Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Burdur'un Karamanlı ilçesinde tören gerçekleştirildi.Atatürk anıtına, İlçe Emniyet Amirliği çelenginin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek, polisin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendisine verdiği yetki ile insan haklarına saygılı olarak görev yaptığını söyledi.Gerektiğinde canını ve malını feda etmekten kaçınmayacaklarını ifade eden Çiçek, "Cesur ve fedakarlıkla, gece gündüz demeden, devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yeminimize bağlı kalarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizler bu görevi yerine getirirken, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Adalete dayanmayan güç zorbalıktır, zalimliktir. Hukuk devletinde polis, adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için zalim değil, adaletlidir. Korkulan değil güvenilen güçtür." diye konuştu.Etkinlikler kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği binasında kokteyl verildi, ilçedeki camilerde şehitler için mevlit okundu.BURDUR (AA) -