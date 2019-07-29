Burdur, "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü ve lavanta tarlasıyla, turistlerin gözdesi haline geldi. Turizmin önemli merkezlerinden Antalya'ya komşu Burdur, yaklaşık 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, Yeşilova ilçesindeki 375 dekarlık Akçaköy Lavanta Deresi ve Salda Gölü ile günübirlik tatilcilerin rotasına girdi.Burdur, "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü ve lavanta tarlasıyla, turistlerin gözdesi haline geldi.Turizmin önemli merkezlerinden Antalya'ya komşu Burdur, yaklaşık 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, Yeşilova ilçesindeki 375 dekarlık Akçaköy Lavanta Deresi ve Salda Gölü ile günübirlik tatilcilerin rotasına girdi.İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerden özellikle hafta sonları günübirlik gelen ziyaretçiler, uçsuz bucaksız görünen lavanta tarlasında fotoğraf çektirmenin, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, bin 750 metre rakımdaki antik kentte tarihe yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.Yıl sonuna kadar bölgeyi 1,5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.- Rus turistlerin ilgisiKapadokya bölgesinde profesyonel rehberlik yapan Emre Eker, AA muhabirine, Burdur'daki bu üç noktaya günübirlik tur düzenlediklerini söyledi.Lavanta bahçelerinin sunduğu görsel şölen nedeniyle son yıllarda bölgenin ilgi gördüğünü vurgulayan Eker, Antalya, Kapadokya, Marmara ve yurdun çeşitli bölgelerinden özellikle haziran ve temmuzda bölgeye akın edildiğini belirtti.Eker, son yıllarda özellikle Antalya'yı ziyaret eden Rus turistlerin lavanta tarlası ve göle ilgi gösterdiğini, günübirlik turlarla gelip bölgede fotoğraf çektirmek istediğini anlattı.Sagalassos Antik Kenti'nin lavanta tarlası ve göle yakın olduğunu dile getiren Eker, "Aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos, Salda Gölü, gül ve lavanta bahçeleri, bu bölgeyi günübirlikçiler için cazip hale getiriyor. Misafirlerimiz bölge için çok büyük talepte bulunuyor. Biz de tur şirketleri olarak talebi karşılamaya çalışıyoruz." dedi.- "Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor"Profesyonel rehber Ali Kütük de son yıllarda ziyaretçilerin lavanta bahçelerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.İnsanların son üç yıldır sahil turizmi yerine ekoturizme yönlendiğini anlatan Kütük, şunları kaydetti:"Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor. Aldığımız taleplerden yola çıkarak bu yıl Isparta ve Burdur'daki lavanta tarlalarını 400 bin civarında turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu talep göller bölgesine büyük ekonomik katkı sağlıyor. Günübirlik turlar, Burdur'daki lavanta deresi ve Isparta'nın Kuyucak köyü olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki bu turlar ülkemizin en güzel göllerinden Salda ve en güzel antik kentlerinden Sagalassos ile kombine ediliyor. Bölgede özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu oluşuyor. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizin neredeyse her köşesinden buraya insanlar geliyor. Son yıllarda bölgeye Rus ve Uzak Doğulu turistler de gelmeye başladı. Bunun yanında Hollanda, İtalya, Polonya'dan misafirlerimiz de bu turlara katılıyor."- "Lavanta deresinde 300 bin ziyaretçiyi geçmiş durumdayız"Akçaköy Lavanta Deresi Projesi'ni hayata geçiren Öztürk Sarıca da bölgede ciddi anlamda turist yoğunluğu oluştuğunu dile getirdi.Ekoturizm temalı Lisinia Doğa Proje Alanı'nın da tur rotaları arasında bulunduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:"Proje alanının yakınında bulunan Akçaköy Lavanta Deresi, yaptığımız yatırımlar sonucunda ciddi anlamda ziyaretçi çekmeye başladı. Burası, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük lavanta bahçeleri arasında yer alıyor. Görseli yüksek bir bahçe, 12 farklı açıdan fotoğraf çekilebiliyor. Fotoğraf sanatçılarının göz bebeği olma yolunda ilerliyor. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemini ikiye katlamış durumdayız. Geçen yıl bu dönemlerde 150 binli rakamlara ulaşmıştık, şu sıralar lavanta deresinde 300 bin ziyaretçiyi geçmiş durumdayız."- "Çok etkilendim"İstanbul'dan gelen Serpil Başay da Fransa'daki lavanta bahçelerini de gördüğünü ancak Akçaköy Lavanta Deresi'nin daha büyük olduğunu söyledi.Finlandiya'dan Petra Paavola ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini kaydederek, "Burada olmak çok güzel bir duygu, lavantaların kokusunu çok sevdim. Çok güzel bir yer, Finlandiya'da böyle yerlere sahip değiliz." ifadelerini kullandı.Adana'dan gelen Ayla Öztürk, "Doğası harika bir yer, çok beğendim. Burada bu kadar büyük lavanta bahçesi olduğunu tahmin etmiyordum, görünce çok etkilendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK -