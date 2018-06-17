Tedavisi tamamlanan leylek, baykuş ve çakal doğaya salındı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan baykuş, çakal ve leylekleri doğaya bıraktı.



Vali Hasan Şıldak, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Lisinia’da devam eden çalışmaları inceledi. Alandaki lavanta tarlasını da inceleyen Şıldak, sonrasında Türkiye’nin değişik illerinden getirilen yaralı yaban hayvanlarının tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Merkezi ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet eden Vali Şıldak, daha sonra tedavisi tamamlanan baykuş, çakal ve leylekleri doğal yaşamlarına bırakıldı. Lisinia Doğa Projesi’nin kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca eşliğinde alanı gezen Vali Şıldak, Sarıca’dan projesi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.







"Yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor"





Burada uzun süredir çok takdir ettikleri çalışmalar yapıldığını belirten Vali Şıldak, "Aldığım bilgilere göre 13 yıldır bölgedeki çalışmalar sürüyormuş. Bugün de biz doğa ve çevre için olumlu mesajlar vermek adına buradayız. Her şeyden önce Öztürk Bey ve eşinin doğa için, hayvanlar için yaptıkları çalışmalar takdire değer. Bugün de üç leylek, bir baykuş ve bir çakalı tabiata salmış bulunuyoruz. Lisinia’da, bakımı üstlenilen çeşitli darbeler almış, yaralanmış hayvanların tedavisi sağlanarak iyileştikten sonra doğal yaşamları ile buluşturuluyor" dedi.







"Çalışmaları destekleyeceğiz"





Tarımsal anlamda Burdur ölçeğini de aşan önemli çalışmalar olduğunu ifade eden Şıldak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Özellikle lavanta yetiştirilip, ondan çeşitli ürünler elde edilmesi hususunda çok değerli çalışmalar yapılmış. Tesislerini gezdik ve bir kısmını asıl üretim bölgelerini burada değil ama kısmi olarak burada bulunan lavanta bahçesi, gül bahçesi diğer endemik türleri yetiştirdiği alanları gezdik. Tabiat içinde hayvanların doğal ortamda rehabilite edildiği alanları gördük. Hepsi çok önemli çalışmalar. Gerek ilimizi tanıtma anlamında, gerekse çevresel değerlerin yeni kuşaklara aktarılması konusunda bu çalışmalar çok değerli. Valilik olarak da bu çalışmaları destekleyeceğiz. Ben kendilerini çalışmaları için tekrar kutluyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı."