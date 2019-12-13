Burdur Gölhisar ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Ak Pelikan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar DKMP Şefliğine teslim edildi.Gölhisar DKMP Şefliğince gerekli tedavileri yaptırılan Ak Pelikan rehabilitasyon sürecinin ardından kanatları yetirince güçlü konuma gelince doğal yaşam alanına bırakıldı.Duyarlı vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz.