Tatilde okulların eksikleri tamamlanacak

Okullar Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Hazır Hale Getirilecek



Vali Hasan Şıldak, yaz tatili başlayan milli eğitime bağlı okullarda ki ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi yönünde yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere ilgili kurum yöneticileri ve teknik personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı yaptı.







Toplantıda tatil süresince tamamlanması planlanan bakım onarım çalışmaları ile proje çalışmaları devam eden Milli Eğitim yatırımları görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.







Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda Vali Yardımcıları Hayri Sandıkçı, Mehmet Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Saraç, İl Milli Eğitim Müdür V. Süleyman Çakıcı, ilgili kurumların şube müdürleri ve teknik personeli de hazır bulundu.







Toplantının başında planlanan işlerle ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından okullarda yapılacak çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını veren Şıldak, çalışmalarla ilgili gerekli takibin bizzat kurum yöneticileri tarafından yapılmasını istedi.







Şıldak toplantıda ayrıca, proje çalışmaları devam eden ve inşaatları tamamlanarak geçici kabul aşamasında olan milli eğitim yatırımlarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.