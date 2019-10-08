BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kişi ineklerini otlatmak için dışarıya çıkardı. Hayvanlardan biri, üzeri tahtalarla kapatılan su kuyusundan geçerken çürümüş tahtalara basarak kuyuya düştü.

Hayvan sahipleri, kendi çabalarıyla ineği düştüğü kuyudan çıkaramayınca 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

Kuyuya su takviyesi yapılarak su seviyesi yükseltilirken, halatla bağlanan inek daha sonra çıkarıldı.

Bu arada kuyuda bir de kaplumbağa olduğunu fark eden ekipler, bu hayvanı da kurtararak doğaya bıraktı.











