Burdur'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla bir grup polis memuru, şehit ailesi ve gaziler için halk oyunu sergiledi. Polis Göl Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte yöresel kıyafet giyen bir grup kadın ve erkek polis memurları, sipsi eşliğinde Burdur yöresine özgü halk oyunlarını oynadı.Burdur'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla bir grup polis memuru, şehit ailesi ve gaziler için halk oyunu sergiledi.Polis Göl Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte yöresel kıyafet giyen bir grup kadın ve erkek polis memurları, sipsi eşliğinde Burdur yöresine özgü halk oyunlarını oynadı.Yaklaşık iki aydır hazırlanan gösteriyi şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri ilgiyle izledi.Gecede polislere halk oyunu öğreten eğitmen Eşref Yurdasiper de Mustafa Kemal Atatürk'ün "sarı zeybek" oynamasını canlandırdı.Burdur Valisi Hasan Şıldak, programda, polisliğin görüntü itibariyle fiyakalı bir meslek olduğunu ancak bir o kadar da meşakkatli ve omuzlarında ağır yükler taşıyan bir disiplin mesleği olduğunu söyledi.Büyük bir fedakarlıkla çalışan Emniyet Teşkilatının, 174. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Şıldak, "En son yaşadığımız badirede, 15 Temmuz darbe girişiminde hep beraber gördük ki o hain yapı, en çok yapılanmasını güvenlik birimlerimizde gösterdi. Bu yapının temizlenme süreci devam ediyor, büyük bir oranda başarıyla neticelendi ama süreç sona ermedi. Biz şimdi daha güçlüyüz, PKK ile mücadelede ve her türlü alanda yaptığımız operasyonlarda daha güçlüyüz." diye konuştu.BURDUR (AA) -