Isparta Yazar Kasa Servisi

Salda kayak merkezinde kar kalınlığı yükseldi

Salda kayak merkezinde kar kalınlığı yükseldi
BURDUR 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
SALDA KAYAK MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 50 CM'Yİ GEÇTİ

Türkiye’nin göl manzaralı ilk ve tek kayak merkezi olan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla 2019 yılı açılışını gerçekleştirdi. Kar kalınlığına 50 cm olduğu merkez hafta sonu tatilcileri ağırladı. Kayak merkezinin bu yılki işletmesi Yeşilova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülüyor. 
Son bir kaç yıldır yamaç paraşütü ve tracking sporcularının da ilgi odağı haline gelen bölge kışında kayak merkezi olarak cazibesini koruyor.
 
aw608114-02-1600x1067-9e16ae8f051087500607aw608114-04-1600x1067-82688e328d0844ee703baw608114-01-1600x991-25cd5557617217fdaa05
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Barajlarda yüz güldüren doluluk oranı
Koza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldı
Isparta'da sisli havada kaybolan şahsı JAK Timleri kurtardı
Isparta'da bu mahallede elektrik kesintisi
Çalışan anneye 8 bin lira
SDÜ, Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı” nı Düzenliyor
ISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKET
Isparta için Şiddetli Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarısı
Isparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecek
Isparta'da SDÜ müjdeyi Duyurdu! 200 bin TL destek veriyor
Isparta'da Jandarma kaçak misine ağ ve kerevit sepeti ele geçirdi
Ispartalı Sporcularımızdan Atletizmde Çifte Başarı
EĞİRDİR GÖLÜ; BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILIYOR
81 İLİN BÜTÜN İLÇELERİNDE UYGULANACAK
Isparta'da Jandarmadan arama kurtarma tatbikatı
Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu,Eğirdir ilçesini ziyaret etti
Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi 2019
Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi
Isparta'da çocuklar için masal saati ve film Gösterisi
Ritim Bozukluğundan Isparta'da Ablasyon Tedavisi ile Kurtuldu
Isparta'da Sömestr Eğlencesi ve Sürpriz Hediyeler
Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesi
Isparta'da ISUBÜ ’den Proje Başarısı
ISPARTA'DA 2023 EĞİTİM VİZYONU İZDÜŞÜMÜ ÇALIŞTAYI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta Mobilya FirmalarıIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta için Şiddetli Rüzgar ve Kar Yağışı UyarısıIsparta için Şiddetli Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarısı25 Ocak 2019
Koza Tekstil yeni şubesini açıyorKoza Tekstil yeni şubesini açıyor23 Ocak 2019
Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldiMilyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi23 Ocak 2019
ISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKETISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKET26 Ocak 2019
Isparta'da SDÜ müjdeyi Duyurdu! 200 bin TL destek veriyorIsparta'da SDÜ müjdeyi Duyurdu! 200 bin TL destek veriyor24 Ocak 2019
Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesiBinlerce kişiye vergi iadesi müjdesi22 Ocak 2019
Isparta'da çocuklar için masal saati ve film GösterisiIsparta'da çocuklar için masal saati ve film Gösterisi22 Ocak 2019
Isparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecekIsparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecek25 Ocak 2019
Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi 2019Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi 201923 Ocak 2019
Isparta'da bu mahallede elektrik kesintisiIsparta'da bu mahallede elektrik kesintisi28 Ocak 2019
Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak 2019Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak 201924 Ocak 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu,Eğirdir ilçesini ziyaret ettiIsparta Valisi Seymenoğlu,Eğirdir ilçesini ziyaret etti23 Ocak 2019
Ritim Bozukluğundan Isparta'da Ablasyon Tedavisi ile KurtulduRitim Bozukluğundan Isparta'da Ablasyon Tedavisi ile Kurtuldu22 Ocak 2019
Koza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldıKoza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldı28 Ocak 2019
EĞİRDİR GÖLÜ; BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILIYOREĞİRDİR GÖLÜ; BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILIYOR24 Ocak 2019
81 İLİN BÜTÜN İLÇELERİNDE UYGULANACAK81 İLİN BÜTÜN İLÇELERİNDE UYGULANACAK24 Ocak 2019
SDÜ, Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı” nı DüzenliyorSDÜ, Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı” nı Düzenliyor26 Ocak 2019
Isparta'da Sömestr Eğlencesi ve Sürpriz HediyelerIsparta'da Sömestr Eğlencesi ve Sürpriz Hediyeler22 Ocak 2019
Çalışan anneye 8 bin liraÇalışan anneye 8 bin lira27 Ocak 2019
Ispartalı Sporcularımızdan Atletizmde Çifte BaşarıIspartalı Sporcularımızdan Atletizmde Çifte Başarı24 Ocak 2019