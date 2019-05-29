Cumhurbaşkanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Salda Gölü ve çevresinde oluşturulacak Millet Bahçesi ve diğer günü birlik hizmet alanlarının projelendirme ile ihale hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen ve doğal güzelliği ile dikkati çeken Salda Gölü bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülen çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini, planlanan işlerin büyük bölümünün bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.Vali Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Salda Gölü ve çevresinde oluşturulacak Millet Bahçesi ve diğer günü birlik hizmet alanlarının projelendirme ile ihale hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.- "Turizm hareketliliğinin bu yıl daha da yoğunlaşacağını bekliyoruz"Şıldak, Valiliğin her iki bakanlıkça göl çevresinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonunu sağladığına değinerek, şunları belirtti:"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülen çalışmalar belli bir aşamaya geldi ve planlanan işlerin büyük bölümü bu yıl içinde tamamlanacak. Burdur Valiliği, göl ve çevresinin bir yandan temiz ve bakımlı tutulması bir yandan da gelen ziyaretçilerin düzenli hizmet alabilmelerini sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Ramazan Bayramı tatili ile Salda Gölü'nde turizm hareketliliğinin bu yıl daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz. Son altı aylık dönemde, göl çevresinin çevre kirliliği ve düzensizlikten arındırılması konusunda ciddi adımlar attık. İlgili bütün kurum ve kuruluşlarımız tarafından bir dizi çalışma yürüttük. Araçların göl kıyısına geçişini engelledik. Kaymakamlığımız eliyle çevre temizliği ve çöp toplama amacıyla ekipler oluşturduk. Otopark hizmetini düzenli hale getirdik."Beyaz Adalar bölgesinde, yoğun ziyaretçi beklentisine yönelik tuvalet sayısını artırdıklarına işaret eden Vali Şıldak, şunları, ifade etti:"Bu alanda tamamen doğal ahşap malzemeden kafeterya ve büfe şeklinde ziyaretçilere hizmet verecek üniteler oluşturduk. Yine duş ve kabin alanları kurduk. Ayrıca, köyden gelen vatandaşlarımızın ürünlerini satabilecekleri düzenli bir alan sağladık. Salda çevresinde güvenlik ve trafik tedbirlerini planladık. Göl çevresindeki yollarda trafik işaretleri ve yön levhaları ile ilgili düzenlemeleri tamamladık. İnanıyoruz ki İl Özel İdare imkanlarıyla aldığımız bu önlemler etkili sonuçlar doğuracak ve Salda Gölü her geçen gün turizmden daha fazla pay alacaktır."Planlanan çalışmalar tamamlandığında bölgenin örnek bir doğal alan halini alacağını vurgulayan Şıldak, "En önemli nokta ise atılan adımlar ve alınan önlemlerle göl ve çevresi temiz kalacak, gelecek kuşaklara doğallığı korunarak miras bırakılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.BURDUR (AA) -