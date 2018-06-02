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Salda Gölü’nde yapılacak festivale çevrecilerin tepkisi sürüyor

Salda Gölü’nde yapılacak festivale çevrecilerin tepkisi sürüyor
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Salda Gölü’nde yapılacak festivale çevrecilerin tepkisi sürüyor
Türkiye’nin Maldivleri, olarak adlandırılan doğal sit alanı Salda Gölü’nde yapılmak istenen 30 bin kişilik festivale Doğa Derneği’nden tepki geldi.

Burdur’daki Salda Gölü’nün kıyısında 30 bin kişilik müzik festivali organize edilmek istenmesine yönelik tepkiler sürüyor. Doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan gölün kıyısında, Hayko Cepkin, Teoman, Selda Bağcan, Manuş Baba ve Yeni Türkü gibi şarkıcı ve grupların konser vermesi planlanırken, etkinlik alanında 10 bin çadır kurulması bekleniyor. 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan festivali destekleyen Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, etkinliğin ilçe esnafına ekonomik kazanç sağlayacağını savunuyor.

Festivale tepkiler sürüyor

Ancak Yeşilova Belediyesi ile Denizli merkezli özel bir firma olan THEF Organizasyon tarafından düzenlenmek istenen ve bilet satışları süren festivale tepkiler de sürüyor. Doğa Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’deki 313 önemli doğa alanından birisi olan Salda Gölü, bir kapalı havza gölü. Yani kendisini çevreleyen dağlardan dolayı etrafındaki ekosistemlerle bir bağı yok. Bu sebeple de yüksek biyolojik çeşitlilik, nadirlik ve benzersizlik özelliklerine sahip. Kapalı havzalar, küresel olarak nadir ekosistemler olmasına karşın Türkiye, jeofizik özellikleri sebebiyle pek çok kapalı havzaya ev sahipliği yapıyor" ifadelerine yer verildi.


"Nesli tehlike altında olan kuşlar var"

Salda Gölü’nün tabanı ve kıyılarının, günümüzden 3.7 milyar yıl önceye dayanan hidromanyezit stromatolitlerle kaplı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durum gölün kıyıların 9 farklı endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bitki türüne ev sahipliği yapmasına olanak sağladığı belirtilerek, "Gölün kıyıları yine dar yayılışlı ve nesli küresel ölçekte tehlikede olan Salda dişli sazancığının (Aphanius saldae) dünyadaki tek yaşam alanı. Salda Gölü ayrıca birçok ördek türü için önemli bir üreme ve beslenme alanı" denildi.


"Gölün bütününü etkiler"

Kapalı havzaların insan eliyle değil doğanın kendi sınırlarıyla oluştuğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu yüzden havza sınırlarını oluşturan dağlar ile göl arasında kalan bölgedeki faaliyetlerden doğrudan etkileniyor. Yani ulusal mevzuata göre belirlenmiş sit alanı sınırları, Salda Gölü’nün yaşaması için gerekli koruma altyapısını sağlamaktan uzak. Kapalı havza sınırları içerisinde gerçekleşecek her türlü insan faaliyeti gölün bütünü üzerinde büyük etkiye sahip. Ayrıca yüksek desibeldeki sesin göl kıyılarında üreyen kuş popülasyonları ve kuş yavruları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurması da kaçınılmaz" ifadeleri kaydedildi.


"Göl için yok oluş"

"Bu yüzden Salda Gölü’nün kıyısında binlerce insanın katılımıyla yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali, göl için büyük bir yok oluş anlamına geliyor" denilen açıklamada, "Tüm bunlara rağmen festivalde ‘doğa temalı sosyal sorumluluk atölyeleri’ gerçekleştirileceği söyleniyor. Yani festival, gölü ve göl ekosistemindeki yaşamı tehdit ederek doğayı korumayı amaçlıyor. Belki de Salda Gölü’nde yapılacak en güzel festival, hiç festival düzenlemeyerek gölün sahip olduğu benzersiz çeşitliliği korumaktır" ifadeleri kullanıldı
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