Sağlık Personeli İftarda buluştu

Burdur İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte iftarda buluştu.



Burdur İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte Devlet Hastanesi önünde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.





Burdur İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören’in ev sahipliğinde yapılan iftar programına Hizmet Başkanları, Başkan Yardımcıları, Hastane Yöneticileri, İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ile Müdürlük çalışanları aileleriyle birlikte katıldı.





Yemek duasının ardından Reha Sermed Aygören, “Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna, Ramazan ayının gelmesi ile yapılan çeşitli faaliyetlerin, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkıda bulunduğuna vurgu yaparak, tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti ve hepinizin bu mübarek ayını kutluyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.