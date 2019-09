Beyaz kumsalları ve turkuaz suyunun rengi ile "Türkiye'nin Maldivler"i olarak ünlenen Salda Gölü'nde iki kez üst üste tatlı su serbest dalış dünya rekorunu kıran milli sporcu Derya Can, 23 Ağustos'ta kırdığı yeni rekoruyla kariyerinin onuncu dünya rekoruna imza attı. Can, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.





Beyaz kumsalları ve turkuaz mavisi suyu ile "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde iki kez üst üste tatlı su serbest dalış dünya rekoru kıran milli sporcu Derya Can, 23 Ağustos'ta elde ettiği başarıyla kariyerinin onuncu dünya rekoruna imza attı.



Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde geçen yıl tatlı su serbest dalış dünya rekorunu 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşarak kıran Derya Can, bu yıl kendi rekorunu egale etti.



Derya Can, Salda Gölü'ndeki boğulma vakası ve sağlık sorunlarından dolayı antrenmanlarında yaşadığı problemlere rağmen 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.



Üst üste kırdığı dünya rekorlarıyla adından söz ettiren Derya Can, bundan sonraki kariyerini daha çok serbest dalış eğitimleri vererek sürdürmeyi hedefliyor.



- "Salda önemli bir göl"



Milli sporcu Derya Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nde dünya rekoru kırmanın şartlarının zor olduğunu söyledi.



Su yüzeyinin yaz ayı olmasına rağmen 10 metreden sonra hızlı bir şekilde 5 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Can, ağustosta su sıcaklığının bu denli düşük olacağını tahmin etmediklerini bildirdi.



Can, sağlık sorunları nedeniyle 4-5 antrenman yaparak dünya rekorunu kırmayı başardığını ifade etti



Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi kararıyla korunduğunu anımsatan Can, "Salda Gölü önemli bir göl. Biliyorsunuz yüzey özellikleri bakımından Mars'ta, dünyada ise Kanada ve burada böyle bir yapı var. O yüzden her yapılan etkinlik özel izinle yapılıyor. Biz de dalışımızı özel izin alarak yaptık." diye konuştu.



- "Rekoru ülkemizde kırmak için Salda Gölü'nü tercih ettik"



"Sadece Salda Gölü'nün ve çevresinin korunması ile alakalı bilinçlendirme ve buna yönelik farkındalık kazandırma açısından yapılan etkinliklere izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Derya Can, şöyle konuştu:



"Salda Gölü serbest dalış için çok elverişli değil. Su sıcaklığı çok düşük. Bizim için su sıcaklığı çok önemli. Suyun sıcaklığının düşük olması performansımızı çok etkiliyor. Ancak ülkemizde bu kadar derin göl olarak sadece Salda Gölü var. Başka ülkeye gitmek yerine rekoru ülkemizde kırmak için Salda Gölü'nü tercih ettik. Salda Gölü'nün bilinirliğini daha da artırmak açısından da rekoru burada kırmamız bizim için önemliydi. Salda Gölü'ne her geldiğimizde sosyal medya hesaplarımızdan gölün ve çevresinin korunmasına, temiz tutulmasına yönelik mesajlar veriyoruz. Bu hassasiyetlere de dikkati çekme açısından iki kere üst üstte Salda Gölü'nde dünya rekoru denemesi yapmamız önemliydi."



































