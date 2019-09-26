Otizmli çocuklara "Maviş" ve "Limon" ile terapi

Burdur'daki Engelsiz Yaşam, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören 21 zihinsel engelli...

Otizmli çocuklara "Maviş" ve "Limon" ile terapi
BURDUR
G.Tarihi: 26.09.2019 12:04
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Isparta Düğün Salonları

BURDUR - Burdur'da otizmli ve zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü merkezdeki muhabbet kuşlarından Maviş ve Limon sesleriyle engelli çocukların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor.

Engelsiz Yaşam, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören 21 çocuk için psikolog, çocuk gelişim uzmanları ve fizyoterapistlerce verilen el ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra muhabbet kuşları da terapi amacıyla kullanılıyor.

El göz koordinasyonu, el işi etkinlikleri ve muhabbet kuşlarıyla terapi gibi yöntemlerle yapılan faaliyetler sonucu çocukların duyu, iletişim becerilerinde ve sosyal gelişimlerinde ilerlemeler gözlendiği belirtildi.

Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Güven, AA muhabirine, kentte yaklaşık yedi ay önce açtıkları Engelsiz Yaşam, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde özellikle otistik çocuklara hizmet verildiğini söyledi.

Merkezde birçok sosyal etkinliklerin, el becerileri kurslarının yanında özellikle hayvanlarla terapinin de kullanıldığını aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Merkezimizde kuşlarla otistik çocuklarımıza hayvan terapisi uygulayarak onların yalnızlık duygularından kurtulmalarına vesile oluyoruz. Kuş terapilerinin otistik çocuklar üzerinde olumlu etkiler doğurduğunu gözlemledik. Kuşlarımızın çocuklar üzerinde yararlı olduğunu hem ailelerle hem de çocuklarla yaptığımız ikili görüşmelerde görmekteyiz. Engellilerin hayvanlarla terapi edilerek rehabilite edilmesi bilinen bir yöntem. Özellikle yunuslar, atlar, köpekler ve kuşlar engellilerin tedavisinde alternatif yöntemler olarak kullanılıyor, çocukların sosyal gelişimlerinde yarar sağlıyor."

- "Otizmli çocuklar dikkatlerini kuşa verebiliyor"

Merkezde görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Dilara Büşra Koçak da merkezde her çocuk için ayrı bir gelişim planı hazırladıklarını bildirdi.

Otizmli çocukların normal çocuklar gibi beş duyu organını etkin kullanamadığına dikkati çeken Koçak, otizmli çocuklarda temel eğitim olarak duyu bütünleme terapisini kullandıklarını, bu eğitimle beş duyu organlarını etkin biçimde kullanmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

"Otizmli çocukların işitme duyularını geliştirmek için kuş seslerinden ve doğadaki seslerden yararlanıyoruz." diyen Koçak, şöyle devam etti:

"Muhabbet kuşu terapisini kullanmamızın temel amacı, kuş sesi otizmli çocukların frekans değerlerini yakalayarak onların duygu bozuklukları yaşamalarını önlemek. Kuş sesindeki frekansla otizmli çocuğun beyninde duymuş olduğu ses, ortak bir noktada birleştiği zaman otizmli çocuklar dikkatlerini kuşa verebiliyor. Zaten otizmli çocuklardaki temel sıkıntımız belirli bir alanda dikkatlerini toplayamamaları ve dikkat sürelerinin çok kısa olması. Kuş sesiyle çocuk dikkatini kuş üzerinde tuttuğu zaman odaklanma süresi uzuyor. Bir saniye bile göz teması kuramayan bir otizmli çocuk, kuş terapisiyle odaklanma süresi artıyor, bunu biz özel eğitimde kullanarak çocuğun duyu ve dikkat toplama gelişiminde ilerliyoruz."

- En çok "Maviş" ve "Limon"a görev düşüyor

Merkezde altı muhabbet kuşuyla terapi yaptıklarını anlatan Koçak, "Maviş ve Limon'un çıkardığı seslerdeki frekans değerleri otizmli çocuklarımızın en çok dikkatini çekiyor. Bu nedenle bu iki kuşu terapilerimizde daha sık kullanıyoruz. Hiçbir şeyin farkında olmadığını sandığımız otizmli çocuklarımız bile altı kuşun arasından Maviş ve Limon'la bağ kuruyor, onlara dikkatlerini veriyor." ifadelerini kullandı.

Velilerden Hülya Korkmaz da merkezde verilen eğitimin ve uygulanan yöntemlerin çocuğu için faydalı olduğunu söyledi.

Çocuğunun sosyalleşmesine merkezin katkı sağladığına değinen Korkmaz, "Benim evde bir tane daha engelli oğlum var. Çocuklarından biri, buraya gelince abisine de zarar vermekten kurtuldu. Çocuğumda davranış sorunları vardı, çevresine zarar verme gibi, bu sorunların çoğunu buraya gelince aştık." dedi.


















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