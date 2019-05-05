Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kıyısında kitap okuma etkinliği düzenleyerek gölün kurumasına dikkati çekmek istedi. MAKÜ Sosyal Hizmet Topluluğu üyesi bir grup üniversite öğrencisi Halk Plajı'ndaki iskelede "Burdur Gölü Kuruyor Gençliğimiz Kurumasın" sloganıyla gölün sularının azalmasına dikkati çekmek ve gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kıyısında kitap okuma etkinliği düzenleyerek gölün kurumasına dikkati çekmek istedi.MAKÜ Sosyal Hizmet Topluluğu üyesi bir grup üniversite öğrencisi Halk Plajı'ndaki iskelede "Burdur Gölü Kuruyor Gençliğimiz Kurumasın" sloganıyla gölün sularının azalmasına dikkati çekmek ve gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.MAKÜ Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Canan Gönüllü Taşkesen, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Burdur Gölü'nün kurumasına ve azalan kitap okuma oranlarına dikkati çekmek olduğunu söyledi.Gençliğin can suyunun kitaplar olduğuna işaret eden Taşkesen "Gölün kurumasının önüne belki geçemeyeceğiz ancak en azından farkındalık oluşturmak açısından ve geleceğimizin garantörleri olan gençlerin de kitap okumayarak kurumalarının önüne geçmek açısından bugün bu etkinliği organize ettik." diye konuştu.Öğrencilerden Ayşenur Erdoğan da Burdur Gölü'nün Burdur için görsel bir zenginlik olduğunu ifade ederek "Arkadaşlarımızla gölün kurumaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından bir tanesi. Umarım etkinliğimiz ses getirir." dedi.Yaklaşık yarım saat iskelede kitap okuyan gençler, yanlarında getirdikleri pet şişelerdeki suyu göle dökerek etkinliği sona erdirdi.BURDUR (AA) -