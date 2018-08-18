Muhtarlar ve STK’lar deprem bilgilendirme salonunu boş bıraktı

Burdur’da, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde AFAD tarafından düzenlenen toplantıya muhtarlar ve STK’ler davet edildikleri halde gelmedi.



AFAD’ın deprem bilgilendirmesi yapıp her mahallede oluşturmayı planladığı gönüllü ilk yardım ekipleri projesinin de anlatılacağı toplantıya AFAD görevlileri ve gazetecilerin dışında 15 kişi katıldı. AFAD Burdur İl Müdürü Yasin Tokgöz, davet edilmelerine rağmen kimsenin katılmamış olmasının çok üzücü olduğunu söyledi.





Burdur AFAD tarafından 20 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin 19. yıl dönümünde Burdur Öğretmenevi’nde bir konferans düzenlendi. Günler öncesinde vatandaşlarla 1. derece diyaloğu olan muhtarlar ve STK’lara davet gönderildi. Deprem bilincini yerleştirmek ve toplumu depreme ve doğal afetlere hazır hale getirmeyi amaçlayan konferansa sadece 15 kişi katıldı. Afet bilincini yerleştirme ve başta deprem olmak üzere olası afetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlenen konferans kimseden ilgi görmedi. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Burdur AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz manzara karşısında şok oldu. Yasin Tokgöz, “Programımıza tüm mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarını davet ettik. Afet bilincini yerleştirmek için çaba harcıyoruz ve bu bilinçle bu programı düzenledik, fakat bu kadar kişinin gelmesi ise beni gerçekten üzdü. Bilinçli bir toplum yetiştirmek için deprem bilinci eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Her mahalleye AFAD ilk yardım üniteleri yerleştirip, olası bir deprem anında mahalle gönüllüleri tarafından ilk yardımı yapmayı amaçlıyoruz" dedi.





Program, 17 Ağustos depreminde yaşanan ve AFAD ekiplerinin çalışmalarını anlatan slayt gösterimi ile devam etti.