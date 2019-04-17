Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Balkanlar'da tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik kalkınmayı hedefleyen projeler yürütüyor. MAKÜ, Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımadaki sorumluluğu yerine getirerek Balkan coğrafyasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile yürüttüğü projelerle gönül köprüleri kuruyor. Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Balkanlar'da tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik kalkınmayı hedefleyen projeler yürütüyor.MAKÜ, Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımadaki sorumluluğu yerine getirerek Balkan coğrafyasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile yürüttüğü projelerle gönül köprüleri kuruyor.Özellikle Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da 4 yıldır 10'dan fazla farklı proje çalışması yapan MAKÜ, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tanımlanan "Tarım ve hayvancılıkta farklılaşmaya dayalı bütünleşik kalkınma modeli" misyonu ve sahip olduğu bilgi birikimiyle bu alandaki kalkıma projelerini Balkanlar'da hayata geçiriyor.- "Akif'in coğrafyasında yoğun çalışmalar yapıyoruz"Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Akif'in Türk milletinin ve bütün İslam ile Türk dünyasının sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi.Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımasındaki sorumluluğu, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hissettiklerini belirten Korkmaz, "Akif'in coğrafyasında yoğun iş birliği ve çalışmalar yapıyoruz." dedi.Korkmaz, "gönül coğrafyası" ile "Akif Coğrafyası" olarak isimlendirdikleri kuzeybatı Balkanlar'da özellikle Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da 10'dan fazla farklı etkinlik ve proje çalışmaları yaptıklarını belirtti.Osmanlı'nın son sancağı olarak ifade edilen Sırbistan'ın Yeni Pazar (Novi Pazar) bölgesinde daha nitelikli proje temelli çalışmalar yapmaya devam ettiklerine işaret eden Korkmaz, "Bu bölgeye üniversitemizin yöneticileri, akademisyenlerimiz ve teknik ekiplerimiz 5 kez gitti. Oradaki üniversitenin yetkililerini ve bölge insanlarını Burdur'a davet ettik ve orada artık bir çalışma süreci başlattık." ifadelerini kullandı.- "Novi Pazar bölgesinde Burdur çok biliniyor"Korkmaz, TİKA başta olmak üzere devletin değişik kurumlarıyla ve oradaki yerel aktörlerle ortak projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:"Geçtiğimiz aylarda Novi Pazar Üniversitesi, belediyesi ve Syenitsa Belediyesi ile ortak dörtlü bir iş birliği protokolü imzaladık ve oradaki üniversitede üniversitemizin bir proje ofisini açtık. Artık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin orada Yeni Pazar bölgesinin ekonomisini ve özellikle de tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmelere ve çalışmalara destek vermek üzere teknik kapasitesi oluştu. Özellikle o bölge Burdur'a benzeyen bir bölge, gıda ve süt konusunda desteklere ihtiyacı var. TİKA ile iş birliği içinde bir projeyi orada planlıyoruz. Artık şöyle bir noktaya geldik Novi Pazar bölgesinde Burdur çok biliniyor ve tanınıyor ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine çok sıcaklar. Bu anlamda çok yoğun yürüttüğümüz iş birliklerini uluslararası proje temeline taşıdık."Ortak iş birliklerini bir adım daha öteye taşıdıklarını vurgulayan Korkmaz, "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Burdur'daki bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarına benzer çalışmaları, tarım ve hayvancılık dokusu yüksek olan Novi Pazar bölgesinde de yapacak bir mekanizmayı orada kurduk." dedi.- "Bölgenin Türkiye'ye ve üniversitemize yoğun bir ilgisi var"Korkmaz, bölgenin Türkiye'ye ve MAKÜ'ye yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Ortak çalışma ve projelerle o coğrafyanın sosyo ekonomik kalkınmasına katkı verir hale geldik. Çalışmalarımıza bu bağlamda devam edeceğiz bütün Balkan coğrafyasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin Syenitsa bölgesinde daha çok hayvancılık ve süt üretimiyle geçinen bir kitle var, Burdur'a benziyor ama belli konularda bizden çok gerideler. Biz Burdur'un, sektörün ve üniversitemizin bilgi birikimini orada TİKA ve farklı kurumların desteği ile projelere dönüştürebilirsek o bölgedeki yaşanan ciddi göçün de önüne geçmiş olacağız. Buradaki tecrübelerimizi oraya aktararak esasında gönül coğrafyamızla güçlü bir bağ kurmuş oluyoruz. İkinci aşamada bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademisyen, insan gücü ve ara eleman ihtiyacı için de ortak öğrenci değişim programlarını başlatıyoruz. Türkçe yaz okulları programlarını başlatıyoruz. Yani bir üniversite olarak üniversitenin imkan ve yeterliliklerinin ötesine geçerek gönül coğrafyamıza gönül sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz."- "15 Temmuz gecesi Novi Pazar, sabaha kadar uyumadı"Balkanlar'a gitmeden orada yaşayanların duygularını bilmenin zor olduğuna vurgu yapan Korkmaz, "Oralara gittiğiniz zaman, ne kadar biz olduklarını, bize ne kadar benzediklerini, bizi ne kadar takip ettiklerini, bizdeki en küçük bir rahatsızlığın onları ne kadar derinden üzdüğünü, ülkemizin birliğini ve gelişimini ne kadar arzu ettiklerini çok çok hissediyorsunuz. 15 Temmuz gecesi Novi Pazar'ın insanları, tıpkı Türkiye'deki gibi sokaklarda sabaha kadar uyumadılar. Ben bunu öğrendiğimde bölgeye bakışım biraz daha değişti. Orada bize dediler ki 'Eğer Türkiye'nin başına bir şey gelecek olursa, Balkanlar'da biz buna çok üzülürüz ve çok sıkıntı çekeriz.' yani bu anlamda bizim de özel olarak önemsediğimiz bir coğrafya." ifadelerini kullandı.BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK -