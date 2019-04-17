MAKÜ'den Balkanlar'da tarım ve hayvancılık projeleri

MAKÜ'den Balkanlar'da tarım ve hayvancılık projeleri
BURDUR
G.Tarihi: 17.04.2019 12:18
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Balkanlar'da tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik kalkınmayı hedefleyen projeler yürütüyor. MAKÜ, Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımadaki sorumluluğu yerine getirerek Balkan coğrafyasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile yürüttüğü projelerle gönül köprüleri kuruyor. Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


MAKÜ'den Balkanlar'da tarım ve hayvancılık projeleri
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Balkan coğrafyasında TİKA iş birliği ile tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik kalkınmayı hedefleyen projeleri hayata geçiriyor 
- Rektör Adem Korkmaz:
"Akif'in coğrafyasında yoğun iş birliği ve çalışmalar yapıyoruz. Ortak çalışma ve projelerle o coğrafyanın sosyo ekonomik kalkınmasına katkı verir hale geldik"
- "Bir üniversite olarak üniversitenin imkan ve yeterliliklerinin ötesine geçerek gönül coğrafyamıza gönül sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz"

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Balkanlar'da tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik kalkınmayı hedefleyen projeler yürütüyor.
MAKÜ, Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımadaki sorumluluğu yerine getirerek Balkan coğrafyasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile yürüttüğü projelerle gönül köprüleri kuruyor.
Özellikle Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da 4 yıldır 10'dan fazla farklı proje çalışması yapan MAKÜ, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tanımlanan "Tarım ve hayvancılıkta farklılaşmaya dayalı bütünleşik kalkınma modeli" misyonu ve sahip olduğu bilgi birikimiyle bu alandaki kalkıma projelerini Balkanlar'da hayata geçiriyor.
- "Akif'in coğrafyasında yoğun çalışmalar yapıyoruz"
Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Akif'in Türk milletinin ve bütün İslam ile Türk dünyasının sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi.
Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımasındaki sorumluluğu, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hissettiklerini belirten Korkmaz, "Akif'in coğrafyasında yoğun iş birliği ve çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Korkmaz, "gönül coğrafyası" ile "Akif Coğrafyası" olarak isimlendirdikleri kuzeybatı Balkanlar'da özellikle Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da 10'dan fazla farklı etkinlik ve proje çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Osmanlı'nın son sancağı olarak ifade edilen Sırbistan'ın Yeni Pazar (Novi Pazar) bölgesinde daha nitelikli proje temelli çalışmalar yapmaya devam ettiklerine işaret eden Korkmaz, "Bu bölgeye üniversitemizin yöneticileri, akademisyenlerimiz ve teknik ekiplerimiz 5 kez gitti. Oradaki üniversitenin yetkililerini ve bölge insanlarını Burdur'a davet ettik ve orada artık bir çalışma süreci başlattık." ifadelerini kullandı.
- "Novi Pazar bölgesinde Burdur çok biliniyor"
Korkmaz, TİKA başta olmak üzere devletin değişik kurumlarıyla ve oradaki yerel aktörlerle ortak projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:
"Geçtiğimiz aylarda Novi Pazar Üniversitesi, belediyesi ve Syenitsa Belediyesi ile ortak dörtlü bir iş birliği protokolü imzaladık ve oradaki üniversitede üniversitemizin bir proje ofisini açtık. Artık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin orada Yeni Pazar bölgesinin ekonomisini ve özellikle de tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmelere ve çalışmalara destek vermek üzere teknik kapasitesi oluştu. Özellikle o bölge Burdur'a benzeyen bir bölge, gıda ve süt konusunda desteklere ihtiyacı var. TİKA ile iş birliği içinde bir projeyi orada planlıyoruz. Artık şöyle bir noktaya geldik Novi Pazar bölgesinde Burdur çok biliniyor ve tanınıyor ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine çok sıcaklar. Bu anlamda çok yoğun yürüttüğümüz iş birliklerini uluslararası proje temeline taşıdık."
Ortak iş birliklerini bir adım daha öteye taşıdıklarını vurgulayan Korkmaz, "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Burdur'daki bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarına benzer çalışmaları, tarım ve hayvancılık dokusu yüksek olan Novi Pazar bölgesinde de yapacak bir mekanizmayı orada kurduk." dedi.
- "Bölgenin Türkiye'ye ve üniversitemize yoğun bir ilgisi var"
Korkmaz, bölgenin Türkiye'ye ve MAKÜ'ye yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Ortak çalışma ve projelerle o coğrafyanın sosyo ekonomik kalkınmasına katkı verir hale geldik. Çalışmalarımıza bu bağlamda devam edeceğiz bütün Balkan coğrafyasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin Syenitsa bölgesinde daha çok hayvancılık ve süt üretimiyle geçinen bir kitle var, Burdur'a benziyor ama belli konularda bizden çok gerideler. Biz Burdur'un, sektörün ve üniversitemizin bilgi birikimini orada TİKA ve farklı kurumların desteği ile projelere dönüştürebilirsek o bölgedeki yaşanan ciddi göçün de önüne geçmiş olacağız. Buradaki tecrübelerimizi oraya aktararak esasında gönül coğrafyamızla güçlü bir bağ kurmuş oluyoruz. İkinci aşamada bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademisyen, insan gücü ve ara eleman ihtiyacı için de ortak öğrenci değişim programlarını başlatıyoruz. Türkçe yaz okulları programlarını başlatıyoruz. Yani bir üniversite olarak üniversitenin imkan ve yeterliliklerinin ötesine geçerek gönül coğrafyamıza gönül sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz."
- "15 Temmuz gecesi Novi Pazar, sabaha kadar uyumadı"
Balkanlar'a gitmeden orada yaşayanların duygularını bilmenin zor olduğuna vurgu yapan Korkmaz, "Oralara gittiğiniz zaman, ne kadar biz olduklarını, bize ne kadar benzediklerini, bizi ne kadar takip ettiklerini, bizdeki en küçük bir rahatsızlığın onları ne kadar derinden üzdüğünü, ülkemizin birliğini ve gelişimini ne kadar arzu ettiklerini çok çok hissediyorsunuz. 15 Temmuz gecesi Novi Pazar'ın insanları, tıpkı Türkiye'deki gibi sokaklarda sabaha kadar uyumadılar. Ben bunu öğrendiğimde bölgeye bakışım biraz daha değişti. Orada bize dediler ki 'Eğer Türkiye'nin başına bir şey gelecek olursa, Balkanlar'da biz buna çok üzülürüz ve çok sıkıntı çekeriz.' yani bu anlamda bizim de özel olarak önemsediğimiz bir coğrafya." ifadelerini kullandı. 
 
20190417-2-36025557-4363797720190417-2-36025557-43637978


BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK -
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılar
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu
Öğrencilerden Başkan Başdeğirmen’e anlamlı hediye
Isparta il müftülüğü taşındı
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj
Ispartalı sporcularımızdan yeni başarılar geldi
Isparta'da “Çölyakla Yaşam Birlikte Daha Kolay” programı
Vali Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç Ziyareti...
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da kaçak sigara operasyonu
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...
Isparta il genel meclisi bugün toplanıyor!
ISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Isparta'da Turizm Haftası Etkinlikleri yapılacak
Isparta'da elma yüklü TIR devrildi
TÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞU
Isparta'ya yarışmada Türkiye üçüncülüğü geldi
Isparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi16 Nisan 2019
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladıMut'ta açık alanda erik hasadı başladı16 Nisan 2019
TENTE SİSTEMLERİ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTITENTE SİSTEMLERİ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI11 Nisan 2019
Türkiye’de İlk Kez Isparta’da UygulanıyorTürkiye’de İlk Kez Isparta’da Uygulanıyor12 Nisan 2019
Isparta'da elma yüklü TIR devrildiIsparta'da elma yüklü TIR devrildi14 Nisan 2019
Fuarda itimat mobilya'ya yoğun ilgiFuarda itimat mobilya'ya yoğun ilgi12 Nisan 2019
Burdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendiBurdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendi12 Nisan 2019
ITSO'da başkan ve başkan yardımcısı seçildi ITSO'da başkan ve başkan yardımcısı seçildi 11 Nisan 2019
Jandarma Genel Komutanı Isparta'daJandarma Genel Komutanı Isparta'da12 Nisan 2019
Isparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyasıIsparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyası13 Nisan 2019
Isparta'da o projesiyle 2019’un Genç Bilgini SDÜ’den çıktıIsparta'da o projesiyle 2019’un Genç Bilgini SDÜ’den çıktı11 Nisan 2019
İŞTE SANTEK FUARINDA PAPATYA CONSEPT İŞTE SANTEK FUARINDA PAPATYA CONSEPT 11 Nisan 2019
Isparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanıIsparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanı14 Nisan 2019
ISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELERISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELER14 Nisan 2019
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTROTÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO15 Nisan 2019
Isparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonuIsparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonu11 Nisan 2019
TÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞUTÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞU14 Nisan 2019
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...15 Nisan 2019
LEZZETLİ ZEYTİN VE PEYNİRİN ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİLEZZETLİ ZEYTİN VE PEYNİRİN ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİ12 Nisan 2019
Isparta Merkezde elektrik kesintisi olacak!Isparta Merkezde elektrik kesintisi olacak!12 Nisan 2019