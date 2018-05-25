MAKÜ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI

MAKÜ’ye Ar-Ge Proje Pazarında Ödüller Kazandı



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kimya Bölümü SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen yarışmada dereceler aldı.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet EMEN ve proje ekibi (Dr. Öğr. Üyesi Ruken Esra DEMİRDÖĞEN, Ali İhsan KARAÇOLAK, Derya KILIÇ, Zeynep YILDIRIM) Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Göller Bölgesi Teknokent tarafından düzenlenen Ar-ge Proje Pazarında; “İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Yeni Nano Malzemelerin Geliştirilmesi” isimli proje ile “En İyi Prototip” dalında birincilik, “Hastane Mikrobuna Karşı Etkili Yeni Karışık Piridin-Metal Halojen Kompleksleriyle Modifiye Edilmiş Antibakteriyal Mikroliflerin Elektroeğirme Yöntemiyle Eldesi Geliştirilmesi” isimli proje ile de ikincilik ödülü aldı. Ayrıca her iki proje de Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezine kabul edilerek, büyük bir başarıya imza atılmış oldu.

