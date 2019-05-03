KÖYDES'ten Burdur'a 17 milyonluk ödenek



Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Burdur'a 17 milyon 96 bin lira ödenek geldiği bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekiller Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, köylerin alt yapı sorunlarının çözülmesine yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

AK Parti hükümetinin her zaman Burdur'a KÖYDES'ten hak ettiği payı verdiğini aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"KÖYDES ödeneklerine dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. İlimize 2019'da 17 milyon 96 bin 294 lira ödenek geldi. Bu ödenek, köylerimizin yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama ve diğer alt yapı hizmetlerde kullanılacaktır. Burdur'da tüm köylerimizde yatırım çalışmalarımız devam edecektir. Bu ödeneğin ayrılmasında başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz."



BURDUR (AA) -

