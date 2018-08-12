Koleksiyonerlerin gözdesi Burdur’daki pazar mezatı

Burdur Bakırcılar Arastasında, geçmişten kalan özel eşyalar mezat usulü satışa çıkarılıyor.



Koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği mezatta bir Osmanlı kılıcı açık arttırmayla 2 bin 200 liradan alıcı buldu.





Bakırcılar Arastasında perşembe akşamları düzenlenen mezatta, antika eserlerle birlikte çöpe atılmak üzere depoda bekleyen eski eşyalar koleksiyonerler tarafından satın alınıyor. Keyifli geçen mezatta, tarihi eser statüsü taşımayan birbirinden farklı eski ev ve süs eşyaları uygun fiyatlarla alıcılarını buluyor.





Antika ve eski eserler mezadında, radyolar, tablolar, telefonlar, çeşitli süs eşyaları, biblo ve heykeller, bakır işlemeli ürünler satılıyor. Eserin tarihi özellikleri, üzerindeki hasarı, kalitesi ve ilgisi, fiyatları değiştiren en önemli etkenler oluyor. Mezat görevlileri antika veya eski ürünü katılımcılara gösterirken belirlenen fiyatı açıklıyor. Ardından "Yok mu artıran?" sorusuyla mezat son alıcının vereceği fiyata kadar devam ediyor. Mezatta Osmanlı kılıcı açık artırmayla 2 bin 200 liraya, eski bakır yemek kabı ise açık artırmayla 500 liraya satıldı.







"Farklı illerden katılımcılar var"



Mezatın düzenlendiği Han Kıraathane sahibi Orhan Sarıca "Burdur için güzel bir aktivite oluyor. İnsanlar evlerindeki eski eşyaları burada alıcı bulabiliyor. Çevre illerden de gelenler oluyor. İzmir, Kütahya, Isparta, Antalya ve Konya’dan da mezat satışlarına gelen vatandaşlarımız oluyor. Bizlere bu desteği veren emniyetimize ve belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.





İzmir’den mezat için gelen Eyüp Soylu, Konya, İzmir’deki mezatlara da katıldığını belirterek, gramofon ve fotoğraf makineleriyle ilgilendiğini söyledi.





Mezat organizatörü Süleyman Gönenli, amaçlarının antika kültürünü yaşatmakla birlikte depolarda, evlerde çürümeye bırakılmış eski ev ve süs eşyalarını meraklılarıyla yeniden buluşturmak olduğunu kaydetti. Gönenli, satışa çıkarılan hiçbir eşyanın tarihi eser niteliğinde olmadığına vurgu yaptı.