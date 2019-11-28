Karanlıkdere Kanyonu'nda sonbahar güzelliği

Burdur'un Altınyayla ilçesinde meşe, çınar, ardıç, sedir, karaçam ve kızılçamlarla örtülü Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda sonbaharda görsel şölen yaşanıyor

Karanlıkdere Kanyonu'nda sonbahar güzelliği
BURDUR
G.Tarihi: 28.11.2019 11:50
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Isparta Düğün Salonları

 Burdur'un Altınyayla ilçesindeki meşe, çınar, sedir, ardıç, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla kaplı Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın güzelliğini yansıtıyor.

Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla'nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafede Batı Toroslar'da bulunan Karanlıkdere Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Konglomera ve kalker kayaçlardan oluşan doğa harikası kanyon oldukça engebeli ve sık bitki örtüsüyle kaplı olduğu için bölgede rehbersiz gezilmesi tavsiye edilmiyor.

Kanyon, kenarında kurulu çiçek ve çam balıyla ünlü Ballık köyüyle, çam, sedir, meşe, çınar ve ardıç araçlarıyla, karstik kayalardan çıkan sularıyla, sarp yamaçlara kurulu ahşap evleriyle, konuksever güler güzlü insanlarıyla doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

- "Yaklaşık 10 kilometrelik uzunlukta"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, kanyonun 2018'de "Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı" ilan edildiğini söyledi.

Hem Burdur hem de Muğla sınırlarının içinde yer alan kanyonun 17 bin 758 dekarlık alana sahip olduğunu belirten Kamil, "Batı Toroslar'da yer alan kanyon, bu mevsimde sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor." dedi.

Karanlıkdere Kanyonu'nun en derin yerinin deniz seviyesinden yüksekliğinin 350, en yüksek yerinin ise 1500 metre civarında olduğuna değinen Kamil, yaklaşık 10 kilometrelik uzunluktaki kanyonun zorlu bir yürüyüş parkurunun bulunduğunu dile getirdi.

- "Doğanın bütün renklerinin binbir tonunu görme imkanınız var"

Kamil, Burdur'da karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanterini çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Zengin bitki ve hayvan biyoçeşitliliğe sahip Burdur'da, Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 59'u mevcut. Karanlıkdere Kanyonu'nda da ağaç türlerinden kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, yapraklılardan meşe ve sonbaharı kanyon içinde en güzel yansıtan çınar ağaçlarını görmekteyiz. Yabani hayvanlardan da vaşak, karakulak, porsuk, kaya sansarı ve yaban domuzu gibi büyük memeli türleri görülüyor. Bu kanyonun bir diğer önemli özelliği ise vaşak ve karakulağın aynı habitatı paylaştığı ender alanlardan biridir. Buralar, ağaçların ve yaprakların halı motifi gibi şekillendiği sonbaharın güzelliklerini ortaya koyuyor. Sonbaharda kanyonda ağaçların yeşilden, sarı ve kahverengiye kadar doğanın bütün renklerinin binbir tonunu görme imkanınız var. Burası yürüyüş, dağa ve foto safariye çok elverişli bir yer. Ziyaretçiler tabiat parkının içinde yer alan Ballık köyünün kültürel yapısını da görerek doğada keyifli anlar geçirebiliyor."

- "İrili ufaklı şelaleler ve pınarlar mevcut"

Kamil, kanyonda 540 yaşında Toros sediri anıt ağacının da yer aldığını vurgulayarak, "Bu ağaç da ziyaretçilere güzel bir görsellik sunuyor. Sonbaharda yaprak ve ağaç desenlerinin yanında kanyonun içinde irili ufaklı şelaleler ve pınarlar mevcut. Sonbahardaki ağaç ve yaprakların arasından akan sular, insanı rüyada hissettiriyor. Kanyonda yıkılmış devrilen ağaçlar da yaban hayvanlarına barınma alanları ve besin kaynağı oluyor. Doğaseverleri buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

- "Görülmesi gereken harika bir yer"

Ballık köyü muhtarı Recep Güçer de kanyonun büyük bölümünün köylerinin sınırları içinde kaldığını söyledi.

Kanyonda 4 ile 6 saat arasında yürüyüş yapılabildiğini aktaran Güçer, "Karanlıkdere Kanyonu, sularıyla, doğasıyla, ağaçların renk cümbüşüyle sonbaharın güzelliklerini yaşıyor. Köyümüze gelen 10-15 kişilik gruplar, rehber eşliğinde kanyonda yürüyüş yaparak doğal su kaynaklarını, meşe, çınar, sedir ve çam ağaçlarını görerek buradan ayrılırlar. Kanyonda çiçek ve bitki çeşitliliği de çok olduğundan köyümüzde arıcılık yaygın olarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.
 

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BURDUR (AA) BİLAL ALTIOK/İBRAHİM ERBAY -

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