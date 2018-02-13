Burdur ve Isparta OSB’lerin ortak yapacakları Atıksu Arıtma Tesisi’nin işbirliği protokolü imzalandı.Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ın katılımlarıyla Burdur 1’inci, 2’nci ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgeleri için planlanan ortak Atıksu Arıtma Tesisi yapımıyla ilgili protokol imza töreni düzenlendi.Isparta Barida Otel’de düzenlenen protokol imza törenine Burdur ve Isparta Valilerinin yanı sıra, OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, ilgili Kurum Müdürleri katıldı.Burdur 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Yılmaz, Burdur Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Oktay ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Karabulut tarafından tesisin ortak yapılmasıyla ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Vali Yılmaz ve Vali Günaydın yapılacak olan ortak tesisin, örnek bir tesis olacağını ifade ederek her iki il ve OSB’ler için hayırlı olmasını dilediler.Protokolün imzalanmasının ardından bundan sonra izlenecek yol haritası ve görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.