Burdur'da otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı

Burdur'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan Osman Yurtseven idaresindeki 15 NB 040 plakalı otomobil, Isparta - Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yurtseven ve otomobildeki 4 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





















