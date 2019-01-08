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İlk Açıkartırmalı Orman Emvali Satışı Bucak’ta Yapıldı

İlk Açıkartırmalı Orman Emvali Satışı Bucak’ta Yapıldı
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İlk Açıkartırmalı Orman Emvali Satışı Bucak’ta Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bucak Orman İşletme Müdürlüğünde 03.01.2019 tarihinde yapılan açık artırmalı orman emvali satışı yoğun ilgi gördü.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan açık artırmalı orman emvali satışında kızılçam emvalleri 370 TL muhammen bedelle satışa çıkarılarak 474 TL ye kadar ve 495 TL ye satışa çıkarılan sedir emvalleri 708 TL ye kadar alıcı bularak muhammen bedeline göre % 43’e kadar değer kazandı. 03.01.2019 tarihinde yapılan orman emvali satışında 2.609 m3 emval satışı gerçekleştirildi.
Personellerimizin gayretli ve verimli çalışmaları ile piyasa talebinin karşılanması noktasında Ülke genelinde yapılan yılın ilk ihalesi neticesinde tüccarlarımız memnuniyetini bildirerek İşletme Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
 
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