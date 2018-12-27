‘ONLAR DA CAN ONLAR DA HAYAT’

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğümüzce Karamanlı’da hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulunup kurtarılan altı yavru köpek ile annelerine kulübe, mama ve yiyecek kapları yardımında bulundu.Olayı basından öğrenen Bölge Müdürümüz Rıza Kamil, hayvanseverlere destek olmak için harekete geçti.Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Necmettin Ay, Karamanlı’daki hayvanseverleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anne ve yavru köpekleri de ziyaret eden Ay, yanında getirdiği köpek kulübesi, kuru mama ve mama kaplarını, hayvanseverlerden Gönül Özdemir ve Ganimet Göncü’ye teslim etti.Geçen hafta Karamanlı ilçesinde, boş bir arazide ölmek üzereyken bulunan altı yavru köpek, hayvanseverler tarafından kurtarılarak, anneleriyle buluşturulmuştu.DKMP 6.Bölge Burdur