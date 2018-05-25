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ENKAZ HAMAM RESTORE EDİLİYOR

ENKAZ HAMAM RESTORE EDİLİYOR
BURDUR 0
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ENKAZ HAMAM RESTORE EDİLİYOR
AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, Burdur Merkez Hoca Bali Hamamı Restorasyon ve çevre düzenlenmesi yapılacağını açıkladı.

AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, Burdur Merkez Hoca Bali Hamamı Restorasyon ve çevre düzenlenmesi yapılacağını açıkladı.

Hoca Bali Hamamı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Burdur Milletvekili Bayram Özçelik yaptığı açıklamada: “ Halk arasında Oluklaraltı Hamamı olarak da bilinen hamam, uzun zamandır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bölümü yıkılmış, bakımsız haldeki hamamın yapmış olduğumuz görüşmelerden sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Restorasyon çalışmaları başlayacak. Şeyh Sinan mahallesinde yer alan hamamın Hicri 833 (Miladi 1429) tarihli bir vakfiyesinde isminin Lala Balhan Hamamı olduğu yazılıdır. Umeradan (Devrin ileri gelenlerinden) El-Hac Hızır Bey tarafından evlattan evlada intikal etmek ve hiç satılmamak şartıyla ve kıyamet kopuncaya kadar satılmaz ve terhin ve hibe edilmez ve bir seneden fazla da icar olunmaz kaydı açık olarak mevcuttur.

Kimi kaynaklarda 1582 yılında yaptırıldığı belirtilen hamam, muhtemelen bu tarihte Hoca Bali Muslihiddin tarafından tamir ettirilmiştir. Bu nedenle Hoca Bali ismiyle anılmıştır. 1950 yılına kadar hamam olarak hizmet verdi. Sonra bir süreliğine depo ve marangozhane olarak da kullanıldı.  Hoca Bali Hamamı uzun aksı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturmuştur. Horasan harcıyla birbirine tutturulmuş taş duvarlıdır. İki kubbelidir. İlki soğukluk kısmının, ikincisi de sıcaklık kısmının üzerindedir. Sıcaklık kısmındaki kubbenin altında göbek taşı vardır. Köşe ve kemerlerde kesme köfeki taşı kullanılmıştır. Üzeri tonuz kemer ve düz dam ile örtülüdür. Aydınlanması kubbelerdeki küçük pencerelerledir. Hamamın alt kısmında ısıtma tünelleri vardır. Bu tarihi öneme sahip hamam restore edilince ziyaretçileri daha detaylı bir şekilde gözlem yapabilecek. ” dedi.


“İHALE TARİHİ BELLİ OLDU”

İhale tarihi ve süreci ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Milletvekili Bayram Özçelik “ Hocabali Hamamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi ihalesi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Antalya Bölge Müdürlüğümüz tarafından 11/06/2018 tarihinde gerçekleşecek.” dedi

 
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