Dört asırlık Hoca Bali Hamamı ayağa kaldırılıyor

Dört asırlık Hoca Bali Hamamı ayağa kaldırılıyor
BURDUR
G.Tarihi: 10.04.2019 12:55
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Dört asırlık Hoca Bali Hamamı ayağa kaldırılıyor
- Burdur'da Osmanlı dönemi Türk hamamları mimari tarzını yansıtan dört asırlık tarihi Hoca Bali Hamamı, aslına uygun restore edilerek ayağa kaldırılacak 
- Burdur Valisi Hasan Şıldak:
- "Hoca Bali Hamamı restorasyonun ardından bölge daha da değer kazanacak. İlimizde kültür ve turizm alanında yürütülmekte olan bütün çalışma alanlarındaki planlamalar devam ediyor"
- Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar:
- "Burdur'un tarihi birikimi açısından Hoca Bali Hamamı, çok özel bir eser. Projede sergi salonu olarak fonksiyon verildi ancak bizim buradaki amacımız, hamam olarak da tekrardan hizmet verebilecek şekilde bir restorasyon yapmak"

Burdur'da 16. yüzyıl dönemi Türk hamamı özelliklerini barındıran dört asırlık vakıf eseri Hoca Bali Hamamı, restore ediliyor.
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılan soyunmalık, hamam ve su deposu olmak üzere üç bölümden oluşan eser, ayağa kaldırılıyor. 1914'te yaşanan büyük Burdur depremine direnen ve 1940'lı yıllara kadar çalışır durumda olan vakıf eseri Hoca Bali Hamamı, restorasyon çalışmasının ardından sergi salonu olarak yeniden hizmet verecek.
Merkezi kubbe çevresinde 4 eyvanlı, köşe halvetli, ana kubbenin tam altında sekizgen göbek taşlı, cehennemlik ve külhan yapılarıyla zamana meydan okuyan tarihi hamam, aslına uygun şekilde restore edilerek ilerleyen yıllarda hamam olarak da kullanılabilecek.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'un geniş kültür ve turizm potansiyeline, eşsiz coğrafi özelliklere sahip olduğunu belirterek, il merkezinde koruma altındaki pek çok eserden biri olan Hoca Bali Hamamı'nın da restorasyon sonucunda eski ihtişamlı günlerine kavuşacağına inandığını dile getirdi.
Şıldak, tarihi yapıların günlük hayatın içinde değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Aynı bölgede yaklaşık bir ay önce 'Mısırlılar Evi' denilen tarihi bir konağı da restoran günlük hayata dahil ettik. Hoca Bali Hamamı restorasyonun ardından bölge daha da değer kazanacak. İlimizde kültür ve turizm alanında yürütülmekte olan bütün çalışma alanlarındaki planlamalar devam ediyor. Gerek Salda Gölü civarında gerek Sagalassos, Kibyra gibi antik şehirlerimizde, İnsuyu mağaramızda ve lavanta ile ilgili ekoturizmde hızlı çalışmalar içindeyiz. Bu çalışmalarla ilimizde birkaç yıl içinde turizm alanında çok hızlı gelişim görülecek ve Burdur bir turizm şehri olarak bu kervanda yerini alacak."
- "Burdur'un simge tarihi eserlerinden"
Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ise Hoca Bali Hamamı'nın Burdur'un simge tarihi eserlerinden biri olduğunu söyledi.
Hamamın 1582'de Hoca Bali bin Muslihiddin Efendi tarafından inşa ettirildiğini belirten Coşar, "Hoca Bali Hamamı, 1914 yılında Burdur'un yaşadığı büyük depremde bile yıkılmadan ayakta kalan bir yapı." dedi.
Coşar, hamamın metruk halde olduğunu dile getirerek, yapıyı ayağa kaldırmak için 2018'in ekim ayında ihale tesliminin yapıldığını kaydetti.
Türkiye'de olduğu gibi Burdur'da da vakıf eserlerini ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Coşar, "Burdur'un tarihi birikimi açısından Hoca Bali Hamamı, çok özel bir eser. Restorasyon sonrası herkes tarafından görülebilecek. Projede sergi salonu olarak fonksiyon verildi ancak bizim buradaki amacımız hamam olarak da tekrardan hizmet verebilecek şekilde bir restorasyon yapmak." diye konuştu.
- "2020'nin ilk altı ayında bitirmeyi hedefliyoruz"
Coşar, Hoca Bali Hamamı'nın dört asırlık, dönemin mimari özelliklerini taşıyan bir yapı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Üzerinde aydınlatmalı kubbeleri var. Soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşmakta. Tıraşlık ve halvet odaları var. Bunun yanında hamamın en büyük özelliği ciddi yıkıcı depremlere rağmen ayakta kalmış olması. Biz de tamamen özgününe uygun şekilde restorasyonunu yapıp bu yapıyı halkımızın hizmetine açacağız. Bazı statik problemlerine önlemler alarak bu tarihi hamamımızı daha uzun yıllar yaşatmaya çalışacağız. Restorasyonun 700 günlük süresi var, 2020'nin sonlarına doğru bitmesi gerekiyor ancak biz 2020'nin ilk altı ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 2 milyon liralık bir harcama öngörülüyor."
 
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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - 
 
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