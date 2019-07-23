BUTSO ‘Dirmil Yörük Müzik Kültürü’ kitabının sponsoru oldu

BAŞKAN YUSUF KEYİK’TEN TEŞEKKÜR

BUTSO, Burdurlu TRT sanatçısı Ferhat Erdem’in “Dirmil Yörük Müzik Kültürü” adlı kitabının sponsoru oldu.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası kentin, bölgenin ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Ekonomik gelişmeleri, eğitim alanındaki güncellemeleri takip eden BUTSO, kültür ve sanata da destek vermeyi sürdürüyor.TRT Ankara Radyosunda görev yapan, Burdur’un Altınyayla ilçesi Çatak köyünde dünyaya gelen Ferhat ERDEM, bugüne kadar toplumsal ve kültürel birçok çalışmaya imza attı. ERDEM’in 2019 yılındaki çalışmasında da Burdur’u ve Altınyayla’yı tanıtan bir eser yayınladı. Eserde: Dirmil’in tarihçesi, demografisi, sosyal ritüelleri ve yerel müzik kültürü, gelenekleri, güreşleri gibi özellikler tanıtıldı.BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK; finans kullanımı, imalat, üretim, pazarlama ve ihracat konularında girişimcilere destek olup yol haritasının belirlenmesi konusunda onlarla eşgüdümlü çalışmalara devam edeceklerini belirterek, aynı kapsamda kültür ve sanat için de BUTSO’nun misyonunu yerine getirdiğini vurguladı.Somut olan kadar somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara taşınması bakımından sorumluluk üstlenen TRT sanatçısı ERDEM’i tebrik eden BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK: “İlimiz ve yöremizle ilgili kültür araştırmaları alanında önemli bir boşluğu dolduran kitabın yazarı değerli hemşerimiz ve TRT sanatçısı Ferhat ERDEM’e böylesi bir çalışmaya katkı sağlayarak, bizim de ortak olmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.