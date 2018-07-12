Burdurlu şehidin ailesi, çocuklarının katilinin 20 yıl sonra öldürülmesiyle teselli buldu

27 Kasım 1998 tarihinde skorsky helikopterin düşürülerek 15 askerin şehit edildiği saldırının faili "kırmızı" bültenle aranan terörist Welat Gever kod adlı Sefer Açar öldürüldü.



Saldırıda şehit olan Hava Jandarma Astsubay Teknisyen Kıdemli Üst Çavuş Mithat Akça’nın babası Ramazan ve annesi Fatma çocuklarının ölümüne sebep olan teröristin 20 yıl sonra güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü duyunca "bugün bizim bayramımız" dedi.





İçişleri Bakanlığı, 1998 yılında Kuzey Irak operasyonu sırasında skorsky helikopterinin düşürülerek 15 askerin şehit edildiği saldırının faili olan ve "kırmızı" kategoride aranan terörist Welat Gever kod adlı Sefer Açar’ın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada "’Kırmızı’ kategoride aranan terörist, Welat Gever (K) Sefer Açar etkisiz hale getirilmiştir. Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde “kırmızı” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu 10 terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.





Haberi alan şehidin ailesi, oğullarının mezarını ziyaret etti. Teröristin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından şehidin 64 yaşındaki babası Ramazan Akça "Bugün öyle bir müjde aldım ki bizim için bayram oldu" dedi. Yıllardır şehit oğlunun acısını taşıyan 65 yaşındaki anne Fatma Akça’nın 20 yıl önce şehit oğlunun resmini okşayıp öpmesi ise duygulandırdı. Şehidin tek erkek kardeşi Ali Akça’da "Kardeşimin kanı yerde kalmadı, bizim bayramımız bugün diyerek" duygularını dile getirdi.





Muharip Gaziler Burdur Temsilcisi Hasan Okyar da "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman dimdik ayaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, 20 yıl sonra bu kanlı terör örgütünün öldürülmesi bizleri ve şehit yakınlarını biraz olsun sevindirdi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda emeği geçenlerin alnından öpüyorum" dedi.