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Burdurlu esnaftan dolar tepkisi

Burdurlu esnaftan dolar tepkisi
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdurlu esnaftan dolar tepkisi
Doların yükselmesine tepki gösteren Burdurlu esnaf, vatandaşların alım gücünü rahatlatmak için taksit sayılarını artırdı.

Dolara endeksli hiçbir satış yapmadıklarını ifade eden Burdurlu esnaflar taksitli satışlarına devam ettiği gibi dolara tepki olarak taksit sayılarını 12 ile 24 aya kadar yükseltti.


Doların ani yükselişine inat vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak amacında olduklarını söyleyen esnaf Hüsnü Gümüşay "9 ay taksitle verdiğimiz cep telefonlarını 12 aya kadar veriyoruz, beyaz eşyalarda da 12 ay sattığımız ürünleri 24 aya kadar veriyoruz. Bütün ürünlerde vadeleri uzattık" dedi. Hüsnü Gümüşay "Dövize İnat" yazılı pankartı iş yerine asarak kampanyaya destek verdi.


Beyaz eşya satıcısı Ahmet Yalçın da daha önce 6 ay olan taksitleri 8-10 aya kadar yükselttiklerini söyledi. Halı satıcısı Fevzi Yalçın ise "Dolar kaç olursa olsun umurumuzda değil" diyerek taksit sürelerini uzattıklarını söyledi. Vatandaşın ihtiyacı olan ürünleri alabilmesi için 15 aya kadar taksit yaptıklarını söyleyen Yalçın "Dolara endeksli değil, kredi kartına da değil elden satış yaparak piyasayı canlı tutmaya çalışıyoruz" dedi.


Tüketiciler Derneğinden destek

Tüketiciler Derneği Burdur Şube Başkanı Kemal Arslan, esnafın dolara tepki olarak taksitleri uzatmasının hem vatandaşın alım gücünü artıracağını hem de piyasada rahatlama sağlayacağını söyledi. Arslan "Tüketiciler Derneği olarak da duyarlı davranışından dolayı esnafımızı tebrik ediyoruz. Bu duyarlı davranışı diğer esnaf ve iş adamlarına da örnek olmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Esnaf Ahmet Yalçın da 6 ay olan taksitleri 8-10 aya yükselttiklerini doların yükselmesine tepki gösterdiklerini ifade etti.
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ISPARTA HABER
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