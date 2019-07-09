Uzman Onbaşı Mertoğlu'nun şehit düştüğü haberi babaevine ulaştı



Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki babaevinde yas var.

Şehit Mertoğlu'nun acı haberi, Bağsaray köyünde oturan babası Hüseyin Ali ile annesi Ayşe'ye, Çeltikçi Kaymakamı Abdullah Özübek ile beraberindeki askeri yetkililerce verildi.

Türk bayrakları asılan eve gelen Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, şehidin ailesine taziyede bulundu.

Şehit Mertoğlu'nun bekar olduğu ve bir kız kardeşinin bulunduğu belirtildi.





















BURDUR (AA) -