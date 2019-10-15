BURDUR - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen K.E. ile H.K'nin Tefenni ve Karamanlı ilçelerindeki araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.E. ile H.K, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



