Burdur'da ‘Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısı yapıldı



Burdur Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonunda ‘Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısı yapıldı. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Mücadele kapsamında yapılan saha çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlararası koordinasyonun sağlanması açısından, müşterek yürütülecek konular görüşülerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.





Toplantıda konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, özellikle 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlangıcı öncesi bağımlılıkla mücadelede başta okullar olmak üzere, okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınması noktasında hassasiyetin en üst seviyede gösterilmesini istedi.





Gençlerin geleceğini etkileyen bu hassas konunun eğitim boyutuna dikkat çeken Vali Şıldak, ilgili kurumların birlikte yürütecekleri çalışmalarla, okullarda verilen rehberlik hizmeti, veli eğitimi de dahil olmak üzere farkındalığı artıracak çalışmaların yapılması talimatını verdi.





Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü belirten Vali Şıldak, mücadele konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.





Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay. Orhan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Reha Sermed Aygören, kaymakamlar okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve ilgili kurumların personeli katıldı.