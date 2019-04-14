Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Betül Babacan, kentte telef olmuş kedi ve köpek bulunmasına ilişkin görevde ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.Babacan, Burdur Avukatlar Evi'nde düzenlediği toplantıda, olayı Burdur Hayvan Dostları Derneği ile yakından takip ettiklerini söyledi.Sorumlu kurum Burdur Belediyesi tarafından kamuoyunun aydınlatılmadığı, olaya ilişkin soru işaretlerinin giderilmediğini belirten Babacan, olaya karışanlar hakkında idari soruşturma açılıp açılmadığı, görevlerinden el çektirilip çektirilmediği, barınaktan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadıklarını bilmediklerini dile getirdi.Babacan, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlu veteriner teknikerleri, veteriner hekimi ve silsile amirlerinin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:"Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapmayarak sorumluların ve amirlerinin eylemlerine dolaylı olarak göz yuman kişilerin de suçluları koruduğunu, failleri koruyarak ceza yargılaması anlamında suç işlediklerini bilmelerini isteriz. Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak sokak hayvanlarını öldüren ve onları çukura atan failler hakkında gereğini yapmayarak görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca disiplin soruşturması için başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari birimlere de şikayet dilekçesi vereceğiz. Yaptığımız şikayetleri sıkı ve titiz bir şekilde takip edeceğiz. Burdur Belediyesini, ilgili personelleri hakkında sorumluluk sahibi her kurum gibi derhal ciddi, etkin ve şeffaf bir soruşturma yaparak olayın faili olan personelleri ile amirleri hakkında gereğini yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz."- "Konunun yakından takipçisiyiz"AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de yaptığı yazılı açıklamada, konunun yakından takipçisi olduklarını kaydetti.Burdur Belediyesine ait alan içinde gerçekleşen bu olayı şiddetle kınadıklarını aktaran Mengi, "Vadettiklerinin ilk günden tersini uygulamaya başlayan Ali Orkun Ercengiz'in bu uygulaması bizleri şaşırtmamıştır. Hayvanların bu şekilde öldürülmesi kimsenin kabullenemeyeceği bir durumdur." ifadelerini kullandı.Isparta ve Burdur Hayvan Dostları Dernekleri yetkililerince Burdur Belediyesine ait hayvan barınağının yakınında açılan çukurlarda telef olmuş çok sayıda köpek ve kedi bulunmuş, dernek yetkililerinin şikayeti üzerine Burdur Belediyesince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.BURDUR (AA) -