Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 45 sikke ele geçirildi.Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 45 sikke ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.A.D'nin elinde bulunan sikkeleri Antalya'dan Bucak'a getirerek satacağı yönünde ihbar aldı.Ekipler, Burdur-Antalya kara yolunun Kızılkaya yol ayrımında şüpheli M.A.D'yi yanındaki tarihi eser niteliğindeki 45 sikkeyle yakaladı.M.A.D, işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyü ve Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde ormanlık araziye ekilmiş 627 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.Z. ve S.Y. savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Ele geçirilen kenevir bitkilerin olay yerinde imha edildiği belirtildi.BURDUR (AA) -