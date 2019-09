SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN 'SONUÇ ODAKLI PROGRAM' HAZIRLIĞI

ÇİĞ SÜTÜN KALİTESİNİN DÜZELTİLMESİ, PAZARLAMA VE ÜRETİM

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde sürdürdüğü sonuç odaklı programlama metodolojisi kapsamında Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisinde stratejik öneme sahip süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen paydaşlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İl ekonomisinin büyük bölümünün tarım ve hayvancılığa dayanan Burdur’daki ‘Piyasada Çiğ Sütün Alınması, İşlenmesi ve Pazarlanması’ toplantısında mevcut durum analizi, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Süt üretiminde en önemli sorunun markalaşma ve pazarlama olduğu ortaya konulan toplantıda; süt ve süt ürünleri sektöründe ‘Markalaşma ve Pazarlama’, ‘Çiğ Süt Kalitesinin Düşüklüğü’, ‘Standardizasyon ve Ürün Kalitesinin Arttırılması’ ana başlıkları belirlendi.Sonuç Odaklı Program hedefiyle BAKA’nın Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirdiği ‘Piyasada Çiğ Sütün Alınması, İşlenmesi ve Pazarlanması’ konulu toplantıda; çiğ süt sektörünün yerel paydaşları biraraya geldi. Toplantıya, BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay DARCAN, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk GÜNDÜZALP, BAKA Burdur Koordinatörü Yücel YILDIRIM, Tarım Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Burdur Koordinatörü Mesut YILDIRAN, MAKÜ öğretim üyeleri ve yerel firma sahipleri katıldı.Açılış konuşmasında Kalkınma Ajanslarının bölge planı hazırladığını, planların uygulanmasını sağlayacak proje ve faaliyetlerle ilgili çalışma programları hazırladıklarını belirten BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, “Bu planlama dahilinde, bütçemizi de belirleyerek hareket etmeye çalışıyoruz. Tabi bölge planları biraz kapsayıcı nitelikteki dokümanlar olduğu için, bir bakıyorsunuz, bir yıl önce veya aynı yıl içerisinde, sanayinin herhangi bir sektöründe faaliyet gösterirken, öte yandan turizmin herhangi bir dalında, başka bir faaliyet geçişkenlik sağlanabiliyordu. Tabi bu tür dalgalanmaların en temel sıkıntılarından biri de doğrudan sonuç elde edemiyorsunuz. Çünkü nihayetinde, kaynak kısıtlı, müdahale edilmesi gereken alan çok. Hele ki bölgesel kalkınma gibi bir kavramı kullanıyorsanız, bu her sektörü kapsıyor” dedi.Kalkınma ajanslarının bu nedenle ‘Sonuç Odaklı Programlar’ tasarladıklarını belirten BAKA Genel Sekreteri GÜLER, “Hedeflediğimiz sonuç etrafında, en az üç yıl gibi giderek, bunun neticesinde ulaşmak istediğimiz sonuçlara ne kadar ulaşabiliyoruz, ulaşamıyoruz test etmiş olacağız. Her kalkınma ajansı için üç sonuç odaklı program tespit edilecek. Bizim bugün toplanmamızın ana gerekçelerinden biri, sonuç odaklı programlarımızdan olmasını tercih ettiğimiz süt ve süt ürünleri sektörü. Biz önümüzdeki yıllar içerisinde en az üç yıl süre ile bize tahsis edilen kaynakların belirli bir kısmını, süt ve süt ürünleri sektöründe, çeşitli politikalar uygulamak üzere tahsis ederek, birlikte belirleyeceğimiz sonuçlara ne kadar ulaşıyoruz, ulaşmıyoruz, bunu da hep beraber değerlendireceğiz” diye konuştu.Öncelikle Burdur’daki çiğ süt kalitesinin düzeltilmesi gerektiğini ve sektörle ilgili görüşlerini dile getiren Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk GÜNDÜZALP ise, “İlk olarak Burdur’da gerçekten sürdürülebilir süt hayvancılığı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Artan maliyetler karşısında, biz üreticimize doğru şekilde beslemeyi öğretemezsek, üretici diğer ürünlerde olduğu gibi süt üretiminden kaçacak mı, kaçmayacak mı? Yani bunların tespitlerinin çok iyi yapılması lazım” dedi.Burdur ortalamasında, 3,30-3,40 aralığında yağ, 2,90-3 aralığında proteinli süt alınırken, Avrupa’da bu değerlerin 3,8 yağ, 3 protein olduğunu, Burdur’da üretilen sütün sadece yüzde 15 veya 20’sinin ilde işlendiğini aktaran Başkan GÜNDÜZALP, sözlerini “Yerel fabrikalarımız, şuanda yüzde 15’den çok daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahiplerdir. O zaman biz neden üretemiyoruz, niye direk satıyoruz bunu iyi değerlendirmemiz gerek. Burdur’un ihtiyacı bir süt fabrikası mı, mevcut fabrikaların rehabilite edilmesi mi, yoksa Burdur’a özgü, Burdur’da üretilen ürünleri satacak pazarlama şirketi kurup, Burdur ürünlerini, Burdur-Antalya-Isparta başta olmak üzere her yere satışını sağlamak mı? Satarsanız, üretirsiniz. Bizim ilk olarak çiğ süt kalitesini düzeltmemiz gerekir” diye tamamladı.(23.09.2019)