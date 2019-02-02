Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Çavdır’a yaptığı Söğüt 2 Barajı ile içme ve kullanma suyu temini sağlayacak.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Çavdır’a yaptığı Söğüt 2 Barajı ile içme ve kullanma suyu temini sağlayacak.DSİ’nin insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir” diye konuştu.Bu kapsamda Çavdır’da ki çiftçilerinin yüzünü güldürecek ve ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajının Gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulduğunun müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı ve sulaması kapsamında barajda depolanacak su ile 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. ’dedi.Çavdır Söğüt 2 Barajının temelden yüksekliği 43 metre ve 2,54 milyon m3 su biriktirme kapasitesine sahip olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, ‘Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörüyoruz. Bu nedenlerle tarımsal sulama imkânlarının arttırılması bölge için büyük önem arz etmektedir. Çavdır Söğüt 2 Barajının ve Sulama şebekesinin de tamamlaması ile 2019 fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 Milyon 700 bin TL gelir artışı elde edilmesini hedefliyoruz” dedi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Burdur’a bundan sonrada yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.