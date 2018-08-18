Burdur'da Satranç turnuvası düzenlendi

Burdur Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Burdur Gölü Uluslararası 4.Açık Satranç Turnuvası 12-17 Ağustos 2018 tarihleri arasından Burdur Bahçeşehir Koleji Spor Salonunda 255 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.





Burdur Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nca düzenlenen turnuvaya Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’den 255 lisanslı sporcu kıyasıya mücadele etti. A kategorisi genel klasmanında 1. Azerbaycan’dan Murad Nuri, 2. Azerbaycan’dan Rashad Zeynalli, 3. ise Türkiye’den Zeki Demir oldu. A kategorisi en iyi kadın klasmanda 1. Elifnaz Akat, 2. Selin Nesanır, 3. Çisem Koca oldu. Sporculara ödülleri ve madalyaları, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından takdim edildi.





Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Turnuvanın Burdur Gölü’nün kurumasına dikkati çekmek amacıyla geleneksel olarak dördüncü kez düzenlendiğini. Herhangi bir yaş, kilo ve boy sınırlaması olmadan düşüncenin yarıştırıldığı dünyanın en kaliteli sporlarından birisi. Yaklaşık 30 bin Lira civarında bir ödül yarışmacılarımıza dağıtıldı. Turnuvanın gelecek yıllarda daha fazla ülkeden katılımla farkındalık oluşturan bir organizasyon olacağına inanıyorum" dedi.

