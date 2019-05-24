Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne mevcut Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’ı ikinci kez atadı.2015 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğe atanan Adem Korkmaz, 4 yılda büyük projelerle adından söz ettirmişti. Rektör Korkmaz üniversitenin gelişmesinde büyük rol oynamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.